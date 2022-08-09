8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

8 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ

Yapılan detaylı araştırmada Suriye uyruklu Ş.M.'nin 2012 yılı Haziran ayında Hakkari'de 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi.