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8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK'lı terörist yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

Hakkari'de 2012 yılında 8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan Suriye uyruklu PKK'lı terörist Ş.M. jandarma ekiplerince yakalanıp, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan çalışmalar sonucu Ş.M.'nin; geçmiş dönemde PKK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü bilgisine ulaşıldı.

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

8 ASKERİMİZİN ŞEHİT OLDUĞU SALDIRIYA KATILMIŞ

Yapılan detaylı araştırmada Suriye uyruklu Ş.M.'nin 2012 yılı Haziran ayında Hakkari'de 8 askerin şehit olduğu, 16 askerin de yaralandığı saldırıya katıldığı belirlendi.

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

KONVOYLARA SALDIRI

Askeri birlikler ile konvoylara silahlı ve patlayıcılı saldırı eylemlerine katılan, Suriye ve Irak'ın Gara bölgesinde PKK terör örgütü adına silahlı faaliyette bulunduğu belirlenen teröristin yasa dışı yollardan Türkiye'ye gelerek Gaziantep'e yerleştiği saptandı.

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

GÖZALTINA ALINDIKTAN SONRA TUTUKLANDI

PKK'lı terörist Ş.M., jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Gaziantep'teki adresinde yakalanarak, gözaltına alındı.

8 askerin şehit olduğu saldırıya katılan PKK’lı terörist yakalandı

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Ş.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

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