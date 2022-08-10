İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!
İDO seferleri iptal mi? İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının gelmesinin ardından İDO seferlerinin iptal edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Deniz otobüsü seferine çıkacak olan vatandaşlar, bugün hangi seferlerin iptal edildiğini araştırmaya başladı. İDO'nun resmi internet adresi üzerinden detaylar açıklandı. Peki, İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İşte İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler...
İDO seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 10 Ağustos Çarşamba günü sefer bilgileri güncellendi. İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından iptal seferler hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? Ayrıntılar haberimizde...
İDO İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?
İşte 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal olan seferler:
İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."
İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru şartları neler, açıklandı mı?
- İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!
- BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?
- İSTANBUL HAVA DURUMU: 11-12-13-14-15 Ağustos İstanbul'da hava nasıl olacak? Dolu yağışı, hortum uyarısı...
- Ön lisans KPSS ertelendi mi? 2022 önlisans KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM KPSS önlisans sınav tarihi!
- Altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Gram, çeyrek, bilezik altın fiyatları ne kadar? 10 Ağustos canlı altın fiyatları
- Akaryakıt indirimi son dakika: 10 Ağustos benzin, motorin (mazot), LPG'ye indirim var mı? Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?
- 30 Ağustos resmi tatil mi? 30 Ağustos hangi güne denk geliyor? 30 Ağustos Zafer Bayramı kaç gün tatil olacak, 4 gün mü?
- pa.edu.tr: PMYO başvuru sonuçları sorgulama: 2022 Polis Akademisi PMYO sınav giriş belgesi (yerleri) sorgulama nasıl yapılır?
- YKS tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 YKS üniversite yerleştirme ne zaman, hangi gün belli olacak?
- Esra Erol'un programı ne zaman başlıyor? ATV Esra Erol'da yeni sezon fragmanı yayınlandı! 2022 Esra Erol'da yeni sezon tarihi!
- Slovacko Fenerbahçe maçı ne zaman? 2022 UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu Slovacko FB rövanş maçı saat kaçta, hangi kanalda?