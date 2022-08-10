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İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler!

İDO seferleri iptal mi? İstanbul için kuvvetli yağış uyarısının gelmesinin ardından İDO seferlerinin iptal edilip edilmediği araştırılmaya başlandı. Deniz otobüsü seferine çıkacak olan vatandaşlar, bugün hangi seferlerin iptal edildiğini araştırmaya başladı. İDO'nun resmi internet adresi üzerinden detaylar açıklandı. Peki, İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? İşte İstanbul Deniz Otobüsü iptal seferler...

İDO seferleri iptal mi, hangi seferler iptal edildi? İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) tarafından 10 Ağustos Çarşamba günü sefer bilgileri güncellendi. İstanbul'da bu akşam beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiği açıklandı. Bu gelişmelerin ardından iptal seferler hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, İDO seferleri iptal mi? 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal edilen seferler hangileri? Ayrıntılar haberimizde...

İDO İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

İşte 10 Ağustos Çarşamba İDO iptal olan seferler:

Armutlu-Kadıköy (Deniz Otobüsü)
10/08/2022
Kalkış: 18:15
Varış: 19:50
Sefer İptali

Bursa-Kabataş (Deniz Otobüsü)
10/08/2022
Kalkış: 18:30
Varış: 20:25
Sefer İptali

Kadıköy-Bandırma (Deniz Otobüsü)
10/08/2022
Kalkış: 19:15
Varış: 19:45
Sefer İptali

Kabataş-Bursa (Deniz Otobüsü)
10/08/2022
Kalkış: 19:15
Varış: 19:35
Sefer İptali

Bandırma-Kadıköy (Deniz Otobüsü)
10/08/2022
Kalkış: 19:30
Varış: 22:10
Sefer İptali

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

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