Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Çok sayıda ilde sağanak yağış etkili olacak! Saat verildi... İstanbul Ankara İzmir hava durumu
Son dakika hava durumu haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından üst üste yapılan kuvvetli sağanak yağış uyarıları sonrası yurdun bazı kesimlerinde yağış etkisini göstermeye başladı. Başta İstanbul olmak üzere çok ülkenin büyük bölümünü etkisi altına alması beklenen sağanak yağış için başta İstanbul Valiliği ve AFAD olmak üzere çok sayıda kurumdan uyarı yapıldı. Vatandaşlardan olası sel ve dolu yağışına karşı dikkatli olmaları istendi. Peki sağanak yağış ne zaman sona erecek? İşte İstanbul Ankara İzmir hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan üst üste uyarılar sonrası başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde sağanak yağış bekleniyor.
Marmara'nın doğusunda yarın sabahtan itibaren gök gürültülü sağanak yağışların çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, yarın sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusunda beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, İstanbul'un Avrupa Yakası ve Yalova çevrelerinde kuvvetli, İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.
Bu nedenle ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
İSTANBUL VALİLİĞİNDEN UYARI GELDİ
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:
"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."
ANKARA VE ÇEVRESİNDE DE ETKİLİ OLACAK
10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
EGE'Yİ DE ETKİLEYECEK
10.08.2022 Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nin iç kesimleri ile (Afyonkarahisar, Uşak, Denizli çevreleri ile Kütahya'nın güneyi), Göller Yöresinde (Burdur ve Isparta) görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TURUNCU KODLU UYARI GELDİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, Marmara'nın doğusu ile Batı Karadeniz'in batısında yarın beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle "turuncu kod" ile uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahminler Şube Müdürü Yüksel Yağan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye'nin halihazırda üzerinde bulunan alçak basınç sisteminin ve Karadeniz'in kuzeyinde bulunan cephesel sistemin etkisi altında kaldığını belirtti.
Bunun sonucunda, yarından itibaren ülkenin kuzey kesimlerinde ve güney kesimlerinin bir kısmında önümüzdeki bir haftalık periyotta yağışlar beklediklerini aktaran Yağan, "Bugün akşam saatlerinde Ankara için sarı kodlu meteorolojik uyarımız var. Ankara, Eskişehir civarı, Göller Yöresi'nde yer yer kuvvetli yağış bekliyoruz. Yarın özellikle İstanbul'un il geneli, daha çok Anadolu yakasından, Zonguldak ve Bartın'a uzanan hatta yer yer kuvvetli ve çok kuvvetli yağışların olmasını bekliyoruz. Bununla ilgili olarak bugün turuncu kodlu bir meteorolojik uyarı yayındık." dedi.
Yağan, "Turuncu kod"un "Sıklıkla karşılaşılmayan hava olayları durumu" olduğunu, "can ve mal kayıpları bakımından dikkat edilmesi gerektiği ve çeşitli hasarlar oluşabilir" anlamını taşıdığını anlattı.
Türkiye'yi kuzeyden etkileyecek yağışlı sistemin yarın günün ilk saatlerden itibaren İstanbul ve Batı Karadeniz bölgesinde etkili olmasını beklendiğini dile getiren Yağan, şöyle konuştu:
"Akşam saatlerine kadar özellikle İstanbul'da etkili olacak bu sistem, gece saatlerinde İstanbul'da Avrupa Yakası'ndan itibaren başlayıp yavaş yavaş doğuya doğru hareket edecek ve Batı Karadeniz Bölgesi'ni de etkisi altına alacak. Şimdi biz yaptığımız değerlendirmelerde bu turuncu kodlu uyarı verdiğimiz alanda İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak'ta yer yer metrekareye 50, 75 ve 75 kilogram üzerinde yağışlar bekliyoruz. Özellikle bu İstanbul'un Anadolu Yakası tamamıyla turuncu kodlu uyarı değerlendirmesi yaptığımız bir alan. Kocaeli'nin, Sakarya'nın, Zonguldak'ın kuzey ilçelerinde, Düzce'nin tamamında 75 kilogram üzerinde yağışların görülmesi durumu söz konusu."
Yurdun yağışlı havanın etkisinde ne kadar kalacağına ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yağan, "Önümüzdeki 5 günlük zaman zarfında ülkemiz, atmosferik kararsızlığa bağlı ve sistemin de etkisiyle birlikte gerçekleşecek yağışlarla karşı karşıya kalacak. Yurdumuzun kuzey ve güney kesimleri ve İç Ege bölgesi ağırlıklı olarak, bu yağışların önümüzdeki bir haftalık periyotta devam etmesini bekliyoruz." dedi.
"SICAKLIKLAR MEVSİM NORMALLERİ CİVARINDA OLACAK"
Hava sıcaklıklarında değişiklik olmayacağına işaret eden Yağan, "Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında devam etmesini bekliyoruz." dedi.
Son bir haftanın hava durumuna ilişkin bilgi veren Yağan, 12 Ağustos Cuma günü Marmara Bölgesi'nin ve Karadeniz'in kuzey kesimleri ile Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimlerinde yağışların görüleceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Cumartesi bu yağışlar biraz daha yayılarak, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi ve kuzey batısı, Batı Karadeniz ve Akdeniz Bölgesi'nin iç kesimleri ve Doğu Akdeniz bölgesinin iç kesimlerinde etkili olacak. Pazar günü, Marmara Bölgesi'nin tamamında yerel olarak Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz bölgesinde ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Yine pazartesi günü yurdumuzun kuzey kesimlerinde Marmara Bölge'mizde ve Karadeniz Bölge'mizde yağışlarla ve Doğu Akdeniz'de yağışlarla karşılaşacağız. Salı günü de Orta ve Doğu Karadeniz bölgesinin kuzey kesimleri ile Toroslar bölgemizde yağış görülecek. Çarşamba günü de ülkemizin İç Anadolu'nun güneydoğusunda ve yurdumuzun kuzey kesimlerinde, Marmara'nın kuzeyinde ve Karadeniz bölgesinin kuzey kesimlerinde yağışlı sistem bekliyoruz."
Yağışların ani olarak kuvvetlenebildiğine dikkati çeken Yağan, vatandaşları Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğünün mobil uygulaması ve web sitesinde yapılan uyarıları dikkatle takip etmeleri, AFAD ve valiliklerce alınan tedbirlere uymaları konusunda uyardı.
Ankara'da sadece bugün akşam saatlerinde gök gürültülü yer yer kuvvetli yağış olacağını, bu konuda sarı kodla uyarı verdiklerini hatırlatan Yağan, "Ankara'da bugünden sonra cumartesi günü bir yağış beklentimiz mevcut." dedi.
BAKANLIKTAN "TEDBİRLİ VE DİKKATLİ OLALIM" ÇAĞRISI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla vatandaşları uyardı.
Paylaşımda,"İstanbul'un Anadolu Yakası Kocaeli, Zonguldak, Düzce, Sakarya, Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu illerimizi yarın için turuncu kodla uyarıyor. Şiddetli yağışlar sonucu sel, su baskını, kıyılarda hortum görülebilir. Lütfen tedbirli ve dikkatli olalım." ifadelerine yer verildi.
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