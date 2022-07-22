22 Temmuz 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe: 29 şüpheliye gözaltı

Son dakika: FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe: 29 şüpheliye gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 22.07.2022
ABONE OL
Son dakika: FETÖ’nün finans yapılanmasına darbe: 29 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi... FETÖ’nün güncel finans yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada bir şüphelinin verdiği ifade ile çözümlenen dijital materyallerin sonucunda örgütünün güncel yapılanması içerisinde yer alan finans sağlayan, dağıtan, talimatla hukuk danışmanlığı yapan ve evlilik sorumlusu olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA