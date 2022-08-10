Başkan Erdoğan ile iftar yapan Alevi ve Bektaşi dedeleri konuştu: Provokasyona en güzel cevap

"BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİN EN GÜZEL GÖSTERGESİ"

İftara katılan Alevi ve Bektaşi dedeleri, duygularını Sabah'a anlattı.



Katılımcılardan Zakir Rıza Solak, "Cumhurbaşkanımız ile çok mütevazı bir iftar yaptık, kendisi Hazreti Hüseyin ile ilgili ve ehlibeytle alakalı güzel bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesi bu iftar oldu" dedi.