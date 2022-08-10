Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor Ankara'da yaptıkları ikili görüşme sonrası ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan iki NATO müttefiki olan Türkiye ve Slovenya'nın savunma sanayii alanında ortak adımlar atabileceğini paylaşırken, ikili ticaret hacminin daha da artacağının altını çizdi. Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ise Türkiye ile mükemmel ilişkilerinin olduğunu belirtirken, "Ukrayna savaşı daha da uzarsa gerilim Balkanlar'a inebilir." ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
SAVUNMA SANAYİİNDE ORTAK ADIM
"Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıldönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.
Ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması çarpan etkisi yaptı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.
İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya'da Karavanke Tüneli ve demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından gurur duyuyoruz.
AB'YE KATILIM SÜRECİ
Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Dostane ilişkiler ve işbirliği, bölgesel barış ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.
Cami ve İslam Kültür Merkezi'nin 2020 yılında faaliyete geçmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Değerli dostumun camiyi ziyaret etmesi, anma etkinliklerine katılması örnek bir tutumdur."
SLOVENYA CUMHURBAŞKANI BORUT PAHOR
TİCARETTE YENİ HEDEF
"Sevgili dostum öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için ülkem ve şahsım için teşekkür etmek isterim. Bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Bu resmi ziyarette güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.
Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim; bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasına hedefliyorduk. Bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya hükümeti adına söyleyebilirim ki, iş komisyonu konferansı çalışmaya devam edeceğiz.
Aynı zamanda ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlendiriyor olacağız. Sevgili dostum, Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyor. Türk şirketlerinin müteahhitlik projeleri her zaman zamanında, vakitlice, daha önce hemfikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sizin şirketleriniz için AB genelinde referans oluyoruz."
İLİŞKİLERİMİZ MÜKEMMEL
Saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ikili ilişkilerimizde çözemeyeceğimiz konu olmamıştır. Tabii ki görüş ayrılıklarımız olmuştur; ancak diyalogla aşabilmeyi veya bunlarla yaşayabilmeyi düşünüyoruz. Gerçekten Türkiye ile mükemmel ilişkilerimiz oldu. Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan işbirliğimizi çok olumlu değerlendiriyor.
Bu noktada baş başa uzun süreli görüşmelerimiz için hem de bu noktada Ukrayna savaşı, Batı Balkanlar'daki konuları ele alma şansımız oldu. Sayın Cumhurbaşkanına teşekkürlerimi iletmek isterim. Ukrayna savaşından, sonuçlarından bahsettik. Slovenya saygıdeğer Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'nin arabuluculuk görevini takdir edilmektedir
"ERDOĞAN, BATI BALKANLAR'A İLGİ GÖSTERİYOR"
Masum kişilerin acı çekmemesi için arabuluculuk söz konusu, adil ve barışçıl diyaloğun başlatılması söz konusu. Batı Balkanlar söz konusu olduğunda 19. kez tekrar bir araya gelmek konusunda karar verdik. Eylül soyunda BM Genel Kurulu'nun oturumlarında bir araya gelmeye karar verdik. Sırbistan, Kosova, Bosna, Hırvatistan gibi Balkan ülkelerini ziyaret söz konusu. Ben de o zirveye ev sahipliği yapıyor olacağım.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanının Batı Balkanlar'a ilgi gösterdiğini biliyorum, kendisine bilgeliği için teşekkür ediyorum. Fırsatları ve zorlukları görebiliyoruz. Ukrayna savaşı yüzünden gözden kaçırılabilecek fırsatları da görebiliyoruz. Bu savaş beklenenden uzun sürerse, buradaki tansiyon güneye, Balkanlara da inebilir. Bölgedeki tüm ülkeler ve liderlere şunu söylemek isterim; bu bölge barış, güvenlik, refahı hak ediyor.
Saygıdeğer Cumhurbaşkanıyla görüşlerimi paylaştım, pek çok konuda hemfikir olduk. Tabii ki görüş farklılıklarımız olabiliyor ama sonuç olarak açıklık ve dostluğunuz için bir kez daha teşekkür etmek isterim."
KULLİYE'DE KARŞILADI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'u resmi törenle karşıladı. Pahor'un bulunduğu makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.
Erdoğan ve Pahor'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülke milli marşları çalındı. Borut Pahor, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı, Türkçe "Merhaba asker" diyerek selamladı.
Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor onuruna resmi akşam yemeği verecek.
Törende, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Ankara Valisi Vasip Şahin de hazır bulundu.
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