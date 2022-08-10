Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ile ortak basın toplantısı

SLOVENYA CUMHURBAŞKANI BORUT PAHOR

TİCARETTE YENİ HEDEF

"Sevgili dostum öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için ülkem ve şahsım için teşekkür etmek isterim. Bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Bu resmi ziyarette güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim; bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasına hedefliyorduk. Bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya hükümeti adına söyleyebilirim ki, iş komisyonu konferansı çalışmaya devam edeceğiz.

Aynı zamanda ekonomik ve siyasi işbirliğimizin daha da güçlendiriyor olacağız. Sevgili dostum, Slovenya bu noktada gerçekten takdirlerini iletmek istiyor. Türk şirketlerinin müteahhitlik projeleri her zaman zamanında, vakitlice, daha önce hemfikir olunmuş fiyatlar kapsamında gerçekleştirilmiştir. Sizin şirketleriniz için AB genelinde referans oluyoruz."