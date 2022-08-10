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Son dakika | Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara'da

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Son dakika | Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor Ankara’da

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan Külliye'de Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor'u resmi törenle karşıladı.

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