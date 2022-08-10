BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?

BUDO iptal olan seferler hangileri? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bu akşam etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, perşembe sabah saatlerinde başlayacak sağanak yağış için dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı. Peki, 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hangi seferler iptal edildi? İşte BUDO iptal olan seferler...

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10 Ağustos Çarşamba günü iptal edilen seferler şu şekilde: