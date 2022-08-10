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BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) BUDO hangi seferler iptal edildi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.08.2022
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BUDO iptal olan seferler: 10 Ağustos Bursa Mudanya - İstanbul Eminönü/Sirkeci BUDO hangi seferler iptal edildi?

BUDO iptal olan seferler hangileri? İstanbul'da akşam saatlerinde etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı BUDO seferleri iptal edildi. Ayrıca Perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması beklendiği vurgulandı. Peki, 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hangi seferler iptal edildi? İşte BUDO iptal olan seferler...

BUDO iptal olan seferler hangileri? Meteoroloji ve AKOM tarafından İstanbul için kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelmeye devam ediyor. İstanbul'da bu akşam etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar, perşembe sabah saatlerinde başlayacak sağanak yağış için dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Bu gelişmelerin ardından Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazılarının iptal edildiği açıklandı. Peki, 10 Ağustos Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) hangi seferler iptal edildi? İşte BUDO iptal olan seferler...

BUDO İPTAL OLAN SEFERLER HANGİLERİ?

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 10 Ağustos Çarşamba günü iptal edilen seferler şu şekilde:

10.08.2022 15:00 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

10.08.2022 17:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

10.08.2022 18:00 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

10.08.2022 20:30 tarihindeki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

10.08.2022 20:45 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

İSTANBUL VALİSİ YERLİKAYA'DAN YAĞIŞ UYARISI

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, yarın sabah saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli yağış nedeniyle vatandaşları uyardı. Yerlikaya, sosyal medya hesabından hava durumuyla ilgili paylaştığı haritada, turuncu kodla gösterilen İstanbul'la ilgili şunları kaydetti:

"Sevgili İstanbullular, Perşembe (yarın) sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

Yerlikaya, paylaşımında İstanbul Valiliğinin internet sitesinde yer alan "Marmara'nın doğusunda kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat" şeklindeki duyuruya da link verdi.

İstanbul Valiliğinin duyurusunda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmesine göre, yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara'nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların İstanbul ve Yalova çevresinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Anadolu Yakası, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor.

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