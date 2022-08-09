Başkan Erdoğan'dan Akkuyu NGS'de inceleme

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde incelemelerde bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi olan Abdülhamid Han Gemisi'nin göreve çıkış törenine katıldı.

Başkan Erdoğan buradan ayrıldıktan sonda Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ne geçti ve burada incelemelerde bulundu.

AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, Türkiye'nin yapımı devam eden ilk nükleer enerji santralidir.

İdari olarak Mersin ilinin Gülnar ilçesine bağlı, en yakın yerleşim merkezi Büyükeceli beldesi olan sahada inşa edilmektedir.

Santral toplam 4 üniteden oluşacak.