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Pençe-Kilit'te bir askerimiz şehit oldu: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

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Giriş Tarihi: 10.08.2022 Güncelleme Tarihi: 10.08.2022
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Pençe-Kilit’te bir askerimiz şehit oldu: Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde EYP patlaması sonucu İs.Uzm.Onb. Mustafa DEMİR'in şehit olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında bir askerimiz şehit olduğu açıklandı.

MSB'den yapılan açıklamada "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 06 Ağustos 2022 tarihinde arama tarama faaliyeti sırasında meydana gelen EYP patlaması sonucu yaralanan ve Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam eden kahraman silah arkadaşımız İs.Uzm.Onb. Mustafa DEMİR, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 09 Ağustos 2022 tarihinde şehit olmuştur." ifadeleri kullanıldı.

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