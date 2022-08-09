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AK Parti'den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu! Orhan Gencebay'ın eseri yorumlandı... İşte o şarkı ve sözleri...

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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AK Parti’den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı! Sosyal medyada ilgi odağı oldu! Orhan Gencebay’ın eseri yorumlandı... İşte o şarkı ve sözleri...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın 2023 seçimlerinde kullanacağı kampanya şarkısı belli oldu. AK Parti İstanbul’daki çalışmalar sırasında Orhan Gencebay’ın ‘Mevsim bahar olunca’ eserinin ‘İstanbul Kalbimizsin’ şeklinde yorumlandığı şarkısını kullanacak. İşte o şarkı...

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, "Yüz Yüze 100 Gün" kampanyasında sanatçı Orhan Gencebay'ın "Mevsim Bahar Olunca" eserini, "İstanbul Kalbimizsin" yorumuyla vatandaşların beğenisine sundu.

"İSTANBUL NE GÜZEL"

İl Başkanlığından yapılan açıklamada, devlet sanatçısı Gencebay'ın yorumlanan şarkısında "Milletle bir olunca, gönüller buluşunca, sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel!" sözlerinin yer aldığı belirtildi.

İlk olarak AK Parti İstanbul sosyal medya hesaplarından paylaşılan şarkının kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı olduğu kaydedildi.

İŞTE ŞARKININ SÖZLERİ

Klibinde İstanbul'un güzellikleri, toplumsal ve kültürel değerlerinin yansıtıldığı şarkının sözleri şöyle:

"İstanbul sen bizimsin, İstanbul kalbimizsin. Kardeşlikle yükselen gür sesimizsin. Seninle ay yıldızla, seninle bu vatanda. Umudun yeşerdiği hepimizin evisin. Aynı bağda bin çiçek, aynı yolda bir millet. Sözümüz geleceğe, İstanbul yüzün gülsün! Gönüller bir arada, dualar bir arada. Sana olan sevdamız bir ömür böyle sürsün. Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, İstanbul ne güzel! Milletle bir olunca, gönüller buluşunca. Sevenler kavuşunca, Türkiye ne güzel!"

AK Parti’den 2023 seçimleri için İstanbul şarkısı AK PARTİ'DEN 2023 SEÇİMLERİ İÇİN İSTANBUL ŞARKISI

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