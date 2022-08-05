05 Ağustos 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri HDP'li Hişyar Özsoy'dan skandal sözler! Olası sınır ötesi harekatı hedef alıp Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

HDP'li Hişyar Özsoy'dan skandal sözler! Olası sınır ötesi harekatı hedef alıp Türkiye'yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
ABONE OL
HDP’li Hişyar Özsoy’dan skandal sözler! Olası sınır ötesi harekatı hedef alıp Türkiye’yi tehdit etti: Ağır fatura ödersiniz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hişyar Özsoy, Türkiye'nin terör unsurlarına yönelik olası sınır ötesi operasyonunu hedef aldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni 'saldırgan' olmakla suçlayan Özsoy, "Erdoğan bu savaşa girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır" diye konuştu. Skandal açıklamarını "Türkiye askeri hezimet yaşar" diyerek sürdüren HDP vekili, "Türkiye, gözünü karartıp, saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamayla, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde yer alan terör unsurlarına yönelik yeni bir sınır ötesi harekat hazırlığında olduğunu duyurmuştu.

Başkan Erdoğan açıklamasında, "Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz. Ardından da aşama aşama diğer bölgelerde aynısını yapacağız. Türkiye'nin bu meşru güvenlik adımlarına bakalım kimler destek verecek, kimler köstek olmaya çalışacak göreceğiz." demişti.

Bugün Putin ile Rusya'da gerçekleşecek görüşmede de Erdoğan'ın bu konuyu gündeme getireceği iddia edilmişti.

HDP YİNE PKK'YA KALKAN OLDU

Tüm bu gelişmeler sıcaklığını korurken terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den yine skandal bir açıklama geldi.

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır vekili Hişyar Özsoy, olası sınır ötesi harekat nedeniyle Türkiye'ye tehditler savurdu.

HDP'Lİ VEKİLDEN SKANDAL SÖZLER: TSK 'SALDIRILARA' DEVAM EDİYOR

Türkiye'nin Irak'ta 'saldırılarda bulunduğunu' ve bunun da yeni olmadığını öne süren Özsoy, "Türkiye'nin üsleri ve askerleri hala orada, bombalama ve saldırılar devam ediyor" dedi.

"TÜRKİYE ASKERİ HEZİMET YAŞAYABİLİR"

Türkiye'nin sınır ötesi operasyonuna da değinen Özsoy, "Türkiye bir zaferi düşlerken, çok büyük bir askeri hezimet yaşayabilir." diyerek Esed rejimi ve İran'a vurgu yaptı.

"TÜRKİYE AĞIR ASKERİ FATURA ÖDER"

Skandal açıklamalarının devamında, iktidarın asıl amacının 'Kürt düşmanlığı' olduğunu iddia eden HDP'li vekil, "Türkiye, gözünü karartıp, Rojava'ya saldırırsa öyle kolay bir savaş olmayacak. Hem Kürtlerin hazırlıkları var hem de mevcut durumda Suriye'deki statükonun dağılmamasını isteyen çok sayıda güç var. Onlarda savaşa direk ya da dolaylı müdahil olurlar. Bu güç dengesi ve pozisyonda hiç kimsenin istemediği bir savaşa Erdoğan girerse, çok ağır askeri ve siyasi faturayı ödemek zorunda kalır" ifadelerini kullandı.

Erzurum’da Kılıçdaroğlu’nu terleten anlar ERZURUM'DA KILIÇDAROĞLU'NU TERLETEN ANLAR
Millet İttifakı’nda HDP krizi! MİLLET İTTİFAKI'NDA HDP KRİZİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA