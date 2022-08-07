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HDP mitinginde terörist başına 'özgürlük' naraları

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.08.2022 Güncelleme Tarihi: 07.08.2022
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HDP mitinginde terörist başına ’özgürlük’ naraları

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul'da miting düzenledi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması boyunca 'sayın' olarak hitap ettiği terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Buldan, "Sayın Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu ülkede herkes geleceğine umutla bakmaya başlayacak" diye konuştu. İttifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına da gönderme yapan Buldan, "Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir." dedi.

HDP, "Çözüm Biziz, Savaşa ve Sömürüye Hayır" İstanbul Kartal Meydanında bir miting gerçekleştirdi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması boyunca 'sayın' olarak hitap ettiği terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.

TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ: "SORUNLARI ÖCALAN ÇÖZECEK"

Ülkedeki en büyük sorunun 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Buldan, "Barışı istemedikleri için bugün İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Yaklaşık üç yıldır İmralı'da herhangi bir görüşme yapılamıyor. Bu insanlık suçudur. Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle, bağımsız heyetlerle görüşmesinin sağlanması ve tecridin son bulması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Bütün sorunların temelinde tecrit kilidi vardır. Tecrit kilidi kırıldığında bu ülkenin tüm sorunları çözülecektir." diye konuştu.

Buldan, "Sayın Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu ülkede herkes geleceğine umutla bakmaya başlayacak" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: "KÜRTLER KİMSEYE HAKKINI HELAL ETMEYECEK"

Konuşmasının devamında CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da çağrı yapan Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışına' göndermede bulundu.

Buldan, "Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, kendilerinden utanmalıdır. Kürtler sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir hal değildir. Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir. Bir kez daha HDP'nin barışa, demokrasiye, adalete ve Türkiye'deki tüm yaşanan krizlerin çözümünde tek adres olduğumuzu haykırıyorum. Biz yeter ki birlikte mücadele edelim, el ele, omuz omuza verelim. Bunu gerçekleştirirsek Demirtaş da, Yüksekdağ da, Kışanak da, Baluken de özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizim mücadelemiz adalet ve barış mücadelesidir" ifadelerini kullandı.

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