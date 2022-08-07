HDP mitinginde terörist başına 'özgürlük' naraları
Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP, İstanbul'da miting düzenledi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması boyunca 'sayın' olarak hitap ettiği terörist başı Abdullah Öcalan için özgürlük istedi. Buldan, "Sayın Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu ülkede herkes geleceğine umutla bakmaya başlayacak" diye konuştu. İttifak ortakları CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına da gönderme yapan Buldan, "Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir." dedi.
HDP, "Çözüm Biziz, Savaşa ve Sömürüye Hayır" İstanbul Kartal Meydanında bir miting gerçekleştirdi. Partinin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, konuşması boyunca 'sayın' olarak hitap ettiği terörist başı Abdullah Öcalan'a özgürlük istedi.
TERÖRİST BAŞINA ÖZGÜRLÜK İSTEDİ: "SORUNLARI ÖCALAN ÇÖZECEK"
Ülkedeki en büyük sorunun 'Kürt sorunu' olduğunu öne süren Buldan, "Barışı istemedikleri için bugün İmralı'da Sayın Öcalan'a tecrit uyguluyorlar. Yaklaşık üç yıldır İmralı'da herhangi bir görüşme yapılamıyor. Bu insanlık suçudur. Sayın Öcalan'ın avukatlarıyla, ailesiyle, bağımsız heyetlerle görüşmesinin sağlanması ve tecridin son bulması çağrısını bir kez daha yapıyoruz. Bütün sorunların temelinde tecrit kilidi vardır. Tecrit kilidi kırıldığında bu ülkenin tüm sorunları çözülecektir." diye konuştu.
Buldan, "Sayın Öcalan devreye girdiği andan itibaren bu ülkede herkes geleceğine umutla bakmaya başlayacak" dedi.
KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME: "KÜRTLER KİMSEYE HAKKINI HELAL ETMEYECEK"
Konuşmasının devamında CHP'nin başını çektiği ittifak ortaklarına da çağrı yapan Buldan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme çıkışına' göndermede bulundu.
Buldan, "Seçimler yaklaşınca Kürtleri hatırlayanlar, kendilerinden utanmalıdır. Kürtler sadece ve sadece seçimlerde hatırlanacak bir hal değildir. Helalleşmek adı altında Kürtlerle seçim dönemi bir araya gelmeye çalışanlara şunu söylemek isteriz, Kürtler onurlu biz yüzleşme olmadan, kimseye hakkını helal etmeyecektir. Bir kez daha HDP'nin barışa, demokrasiye, adalete ve Türkiye'deki tüm yaşanan krizlerin çözümünde tek adres olduğumuzu haykırıyorum. Biz yeter ki birlikte mücadele edelim, el ele, omuz omuza verelim. Bunu gerçekleştirirsek Demirtaş da, Yüksekdağ da, Kışanak da, Baluken de özgürlüğüne kavuşacaktır. Bizim mücadelemiz adalet ve barış mücadelesidir" ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman açılacak? 2022-2023 okulların açılma tarihi belli mi, açıklandı mı? MEB eğitim ve öğretim takvimi...
- AÖL kayıt yenileme ne zaman? 2022-2023 Açık Öğretim Lisesi kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Ocak zammı sil baştan hesaplandı! Emekliye 5.290 TL, memura 10.350 TL maaş! SSK, Bağ-Kur emeklisine en düşük...
- Ağustos ayı evde bakım maaşları yattı mı? Evde bakım parası yatan iller listesi açıklandı mı?
- YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanır?
- Cemal Enginyurt'un koruması Emrah Topal suç makinesi çıktı! Latif Şimşek'in verilmiş sadakası varmış
- 20 bin öğretmen ataması mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 sözleşmeli öğretmen atama tercih takvimi!
- EYT'de bu şartları karşılayanlar yaşa bakılmadan emekli olacak! EYT formülü netleşti! EYT ne zaman çıkacak? İşte son durum
- Başvuran emekli 3 gün içinde 7.750 TL alacak! Emekliye ek ödeme başladı! 2022 hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
- DGS sonuçları için heyecan dorukta! 2022 DGS sınav sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? ÖSYM duyurdu
- PMYO başvuru sonuçları açıklandı mı? 2022 PMYO polislik sınavları ne zaman? PMYO sözlü mülakat soruları nasıl olacak?
- Üniversite harç ücretleri ne kadar? 2022-2023 üniversite fakültelere göre harç ücretleri kaç TL oldu?