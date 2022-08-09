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KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.08.2022
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KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?

KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından KPSS'ye ilişkin yapılan son dakika açıklamasında "2022-KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT Oturumları İçin Sınav Merkezi Tercihlerinin Güncellenmesi" başlığıyla alınan kararın detayları duyuruldu. Peki, KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?

KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav tarihlerine yönelik güncelleme yapıldığı paylaşıldı. Peki, KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA GELDİ! SINAV MERKEZLERİ...

ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav tarihlerine yönelik güncelleme yapıldığı paylaşıldı.

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar ÖSYM'nin sosyal medya hesabından resmen duyuruldu.

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 18 Eylül 2022 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde, ÖABT oturumları ise 02 Ekim 2022 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyenler, 11-12 Ağustos 2022 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir. Sınav merkezi güncelleme işlemi, 11 Ağustos 2022 tarihi saat 14.00'te başlayacak, 12 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sona erecektir.

Adaylara ve kamuoyuna önemle duyurulur.

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