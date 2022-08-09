KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından yapılan son dakika açıklamasında sınav tarihlerine yönelik güncelleme yapıldığı paylaşıldı. Peki, KPSS sınav yer değişikliği ne zaman yapılacak? KPSS sınav yer değişikliği nasıl, nereden yapılır?