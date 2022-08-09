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Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na salvolar: Alay mı ediliyor bizlerle?

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu’na salvolar: Alay mı ediliyor bizlerle?

Sanatçı Fazıl Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla, İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı. İstanbul seçimlerini kendisinin kazanmadığını vurgulayan Say, İmamoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olacağı iddialarına, "Alay mı ediliyor bizlerle?" diyerek adeta ateş püskürdü.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz aylarda bir Karadeniz turu düzenlemiş ve yanında bazı gazetecileri de götürmüştü. İmamoğlu'nun organizasyonunda gazeteci Nagehan Alçı'nın yer alması sert tepkilere neden olmuştu.

CHP'ye oy veren birçok sanatçı tarafından eleştiri bombardımanına tutulan İmamoğlu, konuşma esnasında parmağını sallayarak, kendisini eleştirenlere, "Akıllı olmaya davet ediyorum. Vız gelir tırıs gider. Hiç umurumda değil" demişti.

SAY'DAN İMAMOĞLU'NA SALVOLAR

2023 yılında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olacağı iddia edilen İmamoğlu, Fazıl Say'ı oldukça kızdırdı.

"CHP BİZİMLE ALAY MI EDİYOR"

Twitter hesabından İmamoğlu'nu hedef alan Say, "Aday filan asla göstermemeli. CHP, alay mı ediliyor bizlerle?" dedi.

KILIÇDAROĞLU'NA SESLENDİ: RESMEN SAYGISIZLIK BU

Paylaşımının devamında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na seslenen Say, "Kimin üstüne yürümek bu? Onu avucunda taşıyan, koruyan, İstanbul'u kazanmasında en büyük desteği veren kitlelere de kurumlara da partilere de resmen saygısızlık bu." ifadelerini kullandı.

"İSTANBUL'U İMAMOĞLU KAZANMADI"

Say paylaşımının devamında İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanmadığını vurgulayarak, "Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. (Kaftancıoğlu) Asıl kahramanı odurz O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti. Genco Erkal mahkemesinde de. Sonra? Nagehan. Hadi canım sende." paylaşımını yaptı.

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