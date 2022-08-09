Fazıl Say’dan Ekrem İmamoğlu’na salvolar: Alay mı ediliyor bizlerle?

"İSTANBUL'U İMAMOĞLU KAZANMADI"

Say paylaşımının devamında İstanbul seçimlerini İmamoğlu'nun kazanmadığını vurgulayarak, "Benim için İstanbul'u asıl kazanan zaten Canan'dır. (Kaftancıoğlu) Asıl kahramanı odurz O yüzden bedel ödetilen mahkemelerde süründürtülen de Canan oldu. Benim gittiğim ilk celsesinde Ekrem İmamoğlu yoktu bile. Çok tuhafıma gitmişti. Genco Erkal mahkemesinde de. Sonra? Nagehan. Hadi canım sende." paylaşımını yaptı.