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Başkan Erdoğan katılımıyla Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni

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Giriş Tarihi: 09.08.2022 Güncelleme Tarihi: 09.08.2022
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Başkan Erdoğan katılımıyla Konya’da İslami Dayanışma Oyunları Töreni

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış törenine katılacak ülkelerin lider ve temsilcileriyle yemekte buluştu. Tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bir araya geldi. Bu önemli töreni A Haber canlı yayınından takip edebilirsiniz...

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşiyor.

Bu önemli töreni A Haber canlı yayınından takip edebilirsiniz...

AHaber CANLI YAYIN

Mersin'deki Taşucu Limanı'nda Abdülhamid Han Sondaj Gemisini ilk görev yerine uğurlama törenine katılan Başkan Erdoğan, akşam saatlerinde helikopterle Konya'ya geçti.

(Başkan Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile selamlaştı)

LİDERLER YEMEKTE BULUŞTU

Başkan Erdoğan, oyunların açılış öncesi Selçuklu Kongre Merkezi'nde törene davetli olan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabisten Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçilerle yemekte buluştu.

KKTC CUMHURBAŞKANI TATAR, AZERBAYCAN CUMHURBAŞKANI ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle 5. İslami Dayanışma Oyunları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Konya'ya gitti.

Tatar, burada Aliyev ile yaklaşık 40 dakika süren görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, Aliyev'e Kıbrıs konusunda bilgi veren Tatar, Türkiye ile uyum içinde bir politika yürüttüklerini söyledi.

Tatar, görüşmenin son derece samimi bir ortamda geçtiğini kaydederek, iki ülke arasındaki karşılıklı münasebetlerin gelişmesi için değerlendirmelerde bulunulduğunu da vurguladı.

LİDERLER GÖRÜŞTÜ

Diğer yandan tören dolayısıyla Başkan Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Konya'da Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve diğer liderler bir araya geldi.

TÜRK YILDIZLARI'NDAN GÖSTERİ

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları açılış töreni öncesi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.










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