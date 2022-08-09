Başkan Recep Tayyip Erdoğan Konya'daki İslami Dayanışma Oyunları Töreni'nin resmi açılışını yaptı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde programın resmi açılışını yaptı. Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış töreninde canlı yayında programın resmi açılışını yaptı.
TÜRKİYE EV SAHİPLİĞİNDE BAŞLADI
Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu, tarafından 2021 yılında yapılması planlanan ancak pandemi nedeniyle 1 yıl ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, Türkiye'nin ev sahipliğinde başladı. Konya'da 09-18 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek oyunlara 56 ülkeden, 24 branşta 4 bin 200 sporcu yarışacak.
LİDERLER, AÇILIŞ SERENOMİSİNE KATILDI
Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen açılış seremonisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Cezayir Başbakanı Eymen Bin Abdurrahman, Uluslararası İslami Dayanışma Spor Federasyonu (ISSF) Başkanı ve Suudi Arabistan Spor Bakanı Prens Abdülaziz bin Turki el-Faysal, Kuveyt Enformasyon, Kültür ve Gençlik Bakanı Abdulrahman Al Mutairi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ile diğer katılımcı ülkelerin temsilcileri ve büyükelçileri ile spor severler katıldı.
GÖRSEL ŞÖLEN SUNULDU
Seremonimi de dansçılar '5'inci İslami Dayanışma Oyunları' logosunun koreografisini sergileyecek. Oyunlara özel, lale biçiminde tasarlanmış olan logo aynı zamanda 21 sayısını içinde barındırıyor ve bu oyunların asıl yapılması gereken yıl olan 2021'i simgeliyor. Logo aynı zamanda Arapça 'kardeş' anlamına gelen kelime yer alıyor.
TÜRKİYE'NİN KÜLTÜREL ZENGİNLİKLERİ TANITILDI
Törende Efes'ten Zeugma'ya, Göbeklitepe'den Ayasofya'ya Türkiye coğrafyasında buluşan kültürel zenginliklerin tanıtıldığı video yayınladı. Ardından milli marş eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi. Organizasyona katılan gönüllüler ile oyunlara katılan ülkelerin sporcuları geçit töreni düzenledi.
HZ.MEVLANA'DAN ÖRNEK VERDİ
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 5. İslami Dayanışma Oyunları'nı tüm İslam alemine yakışır bir şekilde gerçekleştireceklerini söyledi.
Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda düzenlenen açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Konya'da önemli bir organizasyona imza attıklarını belirtti.
Sporun çok önemli anlamları olduğunu dile getiren Kasapoğlu, şöyle konuştu:
"İnşallah sadece şehrimize ve ülkemize değil, tüm İslam alemine yaraşır bir organizasyona imza atacağız. Biliyoruz ki uluslararası spor organizasyonlarının sadece sportif etkinlik olmaktan öte anlamları var. Sporun birleştirici gücü böyle organizasyonlarda daha fazla ön plana çıkıyor. Ülkelerimiz arasında bağın ve kardeşliğin gelişmesine vesile oluyor. Zira yeryüzü bugün barış ve esenliğe, selamete, kardeşçe birbirinin hukukunu korumaya hasrettir. Aşk ve sevginin vatanı, hoşgörünün temsilcisi Hazreti Mevlana'nın şehri Konya'dan bir kez daha duyurmak isteriz ki hayat dini olan İslam, barış ve esenlik ile eş anlamlıdır. Oyunlar da ilhamını ve ışığını İslam'ın bu barış ve kardeşliğe davet eden evrensel kutlu çağrısından almaktadır. "
56 ÜLKEDEN MİSAFİR
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde önemli bir spor devrimine imza attıklarını ve binlerce tesisin yapımını gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kasapoğlu, "Ülke olarak son 20 senede hem sportif başarılarımız ve elde ettiğimiz madalyalar arttı hem de ülkemiz tüm branşlar için talep edilen bir spor ülkesi haline geldi. Her yıl 200'e yakın uluslararası spor organizasyonuna başarıyla ev sahipliği yapıyoruz. Bu organizasyonların en önemlilerinden biri olan 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisi coşkusunu 56 ülkeden gelen misafirimizle, Konya'mızda buluşturuyor olmak, hakikaten bizim için büyük bir ayrıcalık. Oyunların İslam ülkelerinin spordaki varlığını ortaya koymanın önemli bir vesilesi olduğunun bilincindeyiz ve bu anlayışla oyunların saygınlığını güçlendirmeyi, çıtasını daha da yukarı taşımayı amaç edindik." ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu, oyunları düzenlemek için de büyük bir gayret ve heyecanla çalıştıklarını anlatarak, "Hem oyunlar boyunca kullanılacak hem de oyunlardan sonra ülkemiz ve dünya sporcularına hizmet edecek muhteşem eserleri Konya'mıza ve ülkemize kazandırdık. Tüm dünyaya İslam ülkelerinin sportif organizasyonlar alanındaki yetkinliğini gösterebilmenin gururunu yaşamaktayız. İnşallah tüm bu gayretlerin sonucunda Konya 2021, unutulmayacak bir spor şöleni olacak. Dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'ye gelen siz değerli misafirlerimiz, inşallah ömür boyu mutlulukla anacağınız hatıralarla ülkemizden ayrılacaksınız." diye konuştu.
ALLAH DİRLİK VE DÜZENDEN AYIRMASIN
Kasapoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:
"Buradan, oyunların hazırlıklarını başından sonuna kadar yakından takip eden, ilgisini desteğini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. İslam İşbirliği Teşkilatımıza, İslami Dayanışma Spor Federasyonuna, uluslararası spor federasyonlarına teşekkür ediyorum. Katılımcı 56 ülkeye, sporcularımıza, antrenörlere, teknik ekiplere ve tüm basın mensubu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."
Konya halkına ve görevli 2000 gönüllü gence de teşekkür eden Kasapoğlu, "Bu etkinliğin insanlığa mesajı sevgidir, merhamettir, şefkattir, dayanışmadır. Allah dirlik ve düzenimizi, kardeşlik hukukumuzu, sevgi ve merhametimizi daim kılsın ve kalplerimizi adaletten, merhametten, sevgiden ayırmasın. Bu vesileyle bir kez daha Konya 2021 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum." diyerek sözlerini tamamladı.
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