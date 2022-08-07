CHP’nin ’muhtarlara rozet’ yalanı deşifre oldu: ’Yemeğe gideceğiz’ deyip kandırmışlar

CHP'NİN 'MUHTARLARA ROZET' YALANI

Ersoy'un "Kayseri'de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP'nin oyunu temelinden bozuldu" paylaşımında konuşan Muhtar Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.

ELEKTRİK YALANI DA DEŞİFRE OLMUŞTU

Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti.