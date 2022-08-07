CHP'nin 'muhtarlara rozet' yalanı deşifre oldu: 'Yemeğe gideceğiz' deyip kandırmışlar
Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yer alan Yavuz Selim Mahallesinin Muhtarı Hanife Çakmak, CHP'liler tarafından kandırıldıklarını, yemeğe götürme bahanesiyle kendilerine parti rozeti takıldığını açıkladı. Çakmak, "Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk de, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde Kayseri'de 5 muhtara parti rozeti takmıştı.
MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy sosyal paylaşım sitesinde; Kılıçdaroğlu tarafından CHP rozeti takılarak partiye geçtiği iddia edilen Bünyan Yavuz Selim Mahalle Muhtarı Hanife Çakmak ile görüşmesini paylaştı.
CHP'NİN 'MUHTARLARA ROZET' YALANI
Ersoy'un "Kayseri'de görev yapan değerli muhtarlarımızı istismar eden, siyaset malzemesi yapma hezeyanına kapılan CHP'nin oyunu temelinden bozuldu" paylaşımında konuşan Muhtar Çakmak, "Benim cenazeme katılmışlardı. CHP İl Başkanı Ümit hanımı tanımıyorum ama orada tanıştık. İşten bahsedince 'benim çocuğumun işi yok' dedim ben de. Onlar da 'biz yardımcı olacağız' deyince ben de balıklama gittim. Bizi yemeğe götürdüler, rozet takacaklarını söylemediler. İlerleyen saatlerde 'Yemekten sonra size rozet takılacak' denince herkes afalladı. Muhtarım, korkum da var ama çocuğum ağır bastı. CHP'li değilim, hiç olmadım" dedi.
ELEKTRİK YALANI DA DEŞİFRE OLMUŞTU
Kılıçdaroğlu'nun üç ay önce elektriği kesildiği iddiasıyla ziyaret ettiği İbrahim Öztürk, türlü vaatlerle CHP'liler tarafından kandırıldığını itiraf etmişti.
Öztürk, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan özür dilemiş, kendisine CHP'liler tarafından verilen sözlerin yerine getirilmediğini söylemişti.
Öztürk açıklamasında, "Bana il başkanı ve ilçe başkanı 'Eksiğin neyse biz tamamlayacağız, yapacağız' dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla evime büyükşehirden ekipler geldi, evimi incelediler. Evimde hiçbir şey olmadığını gördüler, sana her şeyi getireceğiz dediler." demişti.
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