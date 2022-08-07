Canlı yayında darbedilen Gazeteci Latif Şimşek yaşananları A Haber'e anlattı
Bir televizyon kanalında katıldığı canlı yayında Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt ve koruması tarafından darbedilen Gazeteci Latif Şimşek, yaşananları A Haber'e anlattı. Olay sonrasında darp raporu aldığını ve Enginyurt ile koruması hakkında şikayette bulunduğunu söyleyen Şimşek, kendisine çok sayıda geçmiş olsun telefonu geldiğini söyledi.
Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, dün akşam katıldığı televizyon programında Gazeteci Latif Şimşek ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle Enginyurt ve koruması, Şimşek'e fiziki saldırıda bulundu.
Şimşek, Enginyurt ile korumasından şikayetçi olurken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Gelişmeler sonrasında, Enginyurt'un koruması gözaltına alındı.
LATİF ŞİMŞEK A HABER'E KONUŞTU: BİR ANDA KALKIP CANLI YAYINDA ÜZERİME YÜRÜDÜ
Latif Şimşek, dün gece yaşananlara ilişkin A Haber'e konuştu.
Şimşek, olay sonrası darp raporu aldığını ve Enginyurt ve koruması hakkında şikayette bulunduğunu söyledi.
Enginyurt'un aniden yerinden kalkarak canlı yayında üzerine yürüdüğünü söyleyen Şimşek, "Ben de ayağa kalktım orada yalnızken korumaları yokken sadece burun buruna geldik." dedi.
"ARKADAN GELİP YUMRUK ATTI, DÖNDÜĞÜMDE BİR TANE DAHA VURDU"
Yayının kesildiğini anladıktan sonra stüdyonun kalabalıklaştığını ifade eden Şimşek, "Korumaları olduğunu görmedim, içeri kalabalıklaştı. Arkadan gelip bir tanesi yumruk attı, görmedim tabi. Döndüğüm anda kendimi korumaya aldığımda bir tane daha vurdu." diye konuştu.
"DARBEYİ BAŞIMA ALDIM, YAYILAN BİR AĞRI HİSSETTİM"
Kavga sonrasında hastanenin yolunu tuttuğunu söyleyen Şimşek, "Darp raporu aldım, hastaneye gittim. Sonra Şişli Emniyet Müdürlüğüne giderek onlardan şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.
Başına darbe aldığını ve yayılan bir ağrı hissettiğini söyleyen Şimşek, "Darbeyi aldığın yerden başıma yayılan ağrı vardı. Bir de kargaşa da ayağımda ağrı vardı." dedi.
"DESTEK MESAJLARI GELİYOR"
Yaşananlar sonrasında kendisine çok sayıda geçmiş olsun telefonu geldiğini belirten Şimşek, "Herkes destek mesajı gönderiyor, yayınlıyorlar." diyerek sözlerini noktaladı.
GAZETECİ LATİF ŞİMŞEK'İ DARBETTİĞİ ÖNE SÜRÜLEN ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Şimşek'i darbettiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, dün saat 22.00 sıralarında TV100 kanalındaki canlı yayın sırasında konuklardan Milletvekili Cemal Enginyurt ile gazeteci Latif Şimşek arasında tartışma çıktığı belirtildi.
Çıkan tartışma sonucu Enginyurt ile kanala gelen ve resmi görevi bulunmayan şüphelinin Latif Şimşek'i darbettiği olayla ilgili Şimşek'in şikayeti üzerine soruşturma başlatıldığı, zanlı hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.
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