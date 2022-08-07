Canlı yayında darbedilen Gazeteci Latif Şimşek yaşananları A Haber’e anlattı

"DARBEYİ BAŞIMA ALDIM, YAYILAN BİR AĞRI HİSSETTİM"

Kavga sonrasında hastanenin yolunu tuttuğunu söyleyen Şimşek, "Darp raporu aldım, hastaneye gittim. Sonra Şişli Emniyet Müdürlüğüne giderek onlardan şikayetçi oldum." ifadelerini kullandı.

Başına darbe aldığını ve yayılan bir ağrı hissettiğini söyleyen Şimşek, "Darbeyi aldığın yerden başıma yayılan ağrı vardı. Bir de kargaşa da ayağımda ağrı vardı." dedi.