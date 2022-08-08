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Son dakika: Emine Erdoğan'dan "Aşure Günü" paylaşımı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Son dakika: Emine Erdoğan’dan Aşure Günü paylaşımı

Son dakika haberi... Başan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, aşure aşının tüm İslam alemine ve insanlığa şifa olmasını diledi, Kerbela şehitlerini rahmetle andı.

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