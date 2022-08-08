Muhaliflerin hedef tahtasına koyduğu Mehmet Ali Çelebi'den hodri meydan: Hesaplaşacağız
CHP'den istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi, “Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim! Başkan Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese hepimiz katledilmiştik” ifadelerini kullanması sonrasında sosyal medyadan CHP’lilerin linç girişimine maruz kalırken, kimileri ise Çelebi’ye hakarete varan ifadeler kullandı. Çelebi söylediklerinin arkasında olduğunu belirterek, “Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!” dedi
Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ve Memleket Partisi'nden istifa eden ve şu an Bağımsız İzmir Milletvekili olan Mehmet Ali Çelebi'ye sosyal medyadaki açıklamaları nedeniyle linç girişimi başlatıldı. CHP'li siyasetçilerin ve gazetecilerin yanı sıra muhaliflerden bazıları da Çelebi'nin altılı masa ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın hakkındaki fikirlerinden dolayı Çelebi'yi linçe maruz bırakırken, kimileri ise hakarete varan ifadeler kullandı. Çelebi, dün sosyal medya hesabından "Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" ifadeleri sonrasında yine sosyal medyadan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi hakkında açıklama yaparak, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi hepimiz katledilmiştik" ifadelerini kullanmıştı.
MEYDAN OKUYARAK: "YARGI ÖNÜNDE HESAPLAŞACAĞIZ" DEDİ
Çelebi, sosyal medya lincine maruz kaldıktan sonra adeta meydan okuyarak sosyal medya hesabından yeni bir açıklama yaptı. Çelebi, "Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri'de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!" ifadelerini kullandı.
"SÖYLEDİKLERİMİN ARKASINDAYIM!"
Çelebi sosyal medyadaki açıklamasına şöyle devam etti: "Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!"
BARIŞ YARKADAŞ'TAN YİNE YALAN!
CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş ise Çelebi'nin sosyal medyadan yazdıklarını sildiğini iddia ettiği bir ileti yazdı. Çelebi bunun üzerine Yarkadaş'a "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi... Özür dileyeceksin. Delilleri ve canlı şahitleriyle rezil olacaksın gazeteci bozuntusu..." ifadelerini kullandı.
ÇELEBİ'DEN YARKADAŞ'A: "HDP'Lİ ABİLERİN İZİN VERMEZ SEN DE CEVAPLAYAMAZSIN..."
Çelebi ardından sosyal medyadan Yarkadaş'a yazarak, 2 Temmuz 2022'de sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soruyu yeniden paylaşıp şunları yazdı: "Gazeteci bozuntusu Barış Yarkadaş, bu sorulara da cevap versene yüreğin yetiyorsa... HDP'li abilerin izin vermez sen de cevaplayamazsın..."
ÇELEBİ TWİTTER PAYLAŞIMLARINDA NELER DEMİŞTİ?
Bağımsız İzmir Milletvekili Çelebi, 2 Temmuz 2022'de sosyal medya hesabından altılı masaya yönelik 20 soru sıralamış ve Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı'ndan daha güvenilir olduğunu belirtmişti. Dün yeni açıklamalar yapan Çelebi, "Asker kökenli bir vekilim. Silahlı Kuvvetlerimizin namuslu ellerinde yetiştim. Birçok devre arkadaşım şehit oldu. 40 bin vatan evladımız boşuna toprağa düşmedi. PKK-Öcalan severlerin hoş görüldüğü denklemlerle işim olmaz net! Siyaseti bıraksam da 6+1 değil Cumhur ittifakı derim!" demişti.
Çelebi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA Partisi) Genel Başkanı Ali Babacan hakkında açıklamalar yaparak, "Ali Tatar, Cem Çakmak, Murat Özenalp ve tüm kumpas şehitlerimizin dün sesiydim, yarın da olacağım.
KHK'lar üzerinden FETÖ'ye alan açmak isteyenlere, 'Kumpas davaları yeniden açacağım' diyen Babacanlara karşı mücadelem kesintisiz sürecektir" ifadelerini kullanmıştı.
Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. -PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. -Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" diye yazmıştı.
Çelebi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün darbe girişimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi çoğu kişinin katledileceğinin belirterek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" ifadelerini kullanmıştı.
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