Muhaliflerin hedef tahtasına koyduğu Mehmet Ali Çelebi’den hodri meydan: Hesaplaşacağız

Çelebi, terör örgütleri PKK- FETÖ ile kararlı mücadelenin şart olduğunun altını çizerek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti Kurtuluş Savaşından sonraki en ciddi ve çok cepheli egemenlik mücadelesini vermektedir. -PKK-FETÖ ile kararlı mücadele şarttır. -Terör devletine müsaade edilemez, Mavivatanda oldu bitti yapılamaz. 'Milli birlik' şarttır. Buna her türlü katkıyı sunarım" diye yazmıştı.

Çelebi, sosyal medya hesabından FETÖ'nün darbe girişimine Başkan Recep Tayyip Erdoğan direnmeseydi çoğu kişinin katledileceğinin belirterek, "Çabuk unutanlara önemli bir hatırlatma: Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz'da direnmese ben dâhil kumpaslarda yargılanan istisnasız herkes, ölüm listelerindeki Türkiye'nin binlerce önemli ismi bugün hayatta olmayacaktı. Hepimiz katledilmiştik" ifadelerini kullanmıştı.