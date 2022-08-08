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Haberler Galeri Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

Aşure Günü mesajları burada! Aşure, birlik ve beraberliğin, paylaşma ve dayanışmamızın simgesidir. Aşure aşındaki farklı nimetlerin kaynaşarak ortak bir tada dönüşmesi gibi, İslam alemi de asırlardır birlikte yaşama ahlakının gereği olarak sevinci ve kederi paylaşmıştır. Aşure günü ile ilgili en güzel mesajları sayfamızda bir araya getirdik. İşte 2022 aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 11:46
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Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

Aşure günü mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Muharrem ayı, ilahi bereket ve feyzin bollaştığı bir aydır. İslam alemi için büyük öneme sahip aşure ayı güzel mesajlarla kutlanıyor. Aşure tatlısının yapılarak komşularla paylaşıldığı Aşure günü ile ilgili en güzel mesajlara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte 2022 aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri...

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Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

AŞURE GÜNÜ MESAJLARI 2022

* Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

* Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

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Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

* Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

* Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

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Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

* Her kim Aşure Günü'nde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

* Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

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Aşure günü mesajları 2022: Aşure günü selamlaşma mesajları ve kutlama sözleri burada! En güzel mesajlar

* Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

* Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.