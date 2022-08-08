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Eyüp Sultan Türbesi'ne saldırı! Çekiçle çinilere zarar verdi

GÜNDEM AA
Giriş Tarihi: 08.08.2022 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022
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Eyüp Sultan Türbesi’ne saldırı! Çekiçle çinilere zarar verdi

Eyüp Sultan Türbesi'nin çini levhalarına zihinsel engelli bir şahıs tarafından çekiç ile zarar verildi. Saldırgan şahıs türbe görevlilerince yakalanırken, çinilerin tamiri için harekete geçildi.

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