Eyüp Sultan Türbesi’ne saldırı! Çekiçle çinilere zarar verdi

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Eyüp Sultan Türbesi'nin çini levhalarına çekiçle vurularak tahrip edildiği, saldırganın yakalandığı ve zarar verilen çinilerin tamiri için çalışmaların başlatıldığı ifade edildi. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden olaya dair yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: 07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levları üzerindeki 'pençe' motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir. Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır. A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN