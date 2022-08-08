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Haberler Galeri Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

Aşure günü sürme çekmek ve gül suyuna fatiha okumanın önemi nedir? Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü bugün başladı. Aşure günü faziletleri merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında aşure günü sürme çekmek ve gül suyuna fatiha okumanın önemi oldu. Peki, Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 12:21
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Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü'nün gelmesiyle birlikte bazı sorular araştırılmaya başlandı. Aşure gününün birçok fazileti bulunuyor. Bu mübarek günü ibadetler içerisinde geçirmek isteyen vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırıyor. Peki, Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Ayrıntılar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

AŞURE GÜNÜ GÜL SUYUNA 7 FATİHA OKUMANIN FAZİLETİ NEDİR?

İslam inancına göre, bir sene boyunca hasta olmamak için Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okunuyor.

Aşure günü bir miktar gül suyuna her birinin başında besmele çekilerek ve suya bakılarak 7 fatiha okunup sonra o gül suyu başa ve yüze sürülürse o kişi bir dahaki seneye kadar illet ve dert görmez. Bu husus tecrübeyle sabit olmuştur. (Muhammed Ebul-Yüsr Abidin, el Evradüd-daime,sh-93)

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Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

AŞURE GÜNÜ GÖZE SÜRME ÇEKMEK ÖNEMİ NEDİR?

Tedavi niyetiyle sürme sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşure günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hakim)

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Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

AŞURE GÜNÜ OKUNACAK DUA

Elhamdulillahi rabbil alemin... Vessaletü vesselamü ala seyyidina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ecmain...

Allahümme entel bediyül gadim.... El hayyul kerim... El hannanül mennan... Ve hezihi senetün tecidetün es elüke fihel ismete mineşşeytanirracim....

Vel avna ala hezihil nefsil emmareti bissü i vel iştiğale bima yugarribüni ileyke ya zel celali vel ikram...

Bi ramhmetike ya erhamer rahimin... Ve salllahü ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala elahi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain...

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Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...

DUA OKUNMALI, 10 DEFA ŞU DUA OKUNUR

''Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş''