08 Ağustos 2022, Pazartesi
Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? Diyanet...
Aşure günü sürme çekmek ve gül suyuna fatiha okumanın önemi nedir? Muharrem ayının 10'uncu günü idrak edilen Aşure Günü bugün başladı. Aşure günü faziletleri merak edilirken, en çok araştırılanlar arasında aşure günü sürme çekmek ve gül suyuna fatiha okumanın önemi oldu. Peki, Aşure günü göze sürme çekmek önemi nedir? Aşure Günü gül suyuna 7 fatiha okumanın fazileti nedir? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 08.08.2022 12:20 Güncelleme Tarihi: 08.08.2022 12:21
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