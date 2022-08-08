Son dakika: Başkan Erdoğan’dan 13. Büyükelçiler Konferansı’nda önemli açıklamalar | Mescid-i Aksa ve Suriye’ye yeni harekat mesajı

"MESCİD-İ AKSA BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Barış nutukları atarak dünyada barış tesis edilemez. Sahada güçlü olmadan masada kazanımlar elde etmenin zorluğu da ortadadır. Yaklaşık 30 sene boyunca süren işgal politikaları karşısında maalesef uluslararası toplum kayda değer bir adım atmadı. Azerbaycanlı kardeşlerimiz yıllarca kayıplarının acısıyla yaşamak zorunda bırakıldı. 44 gün süren mücadele neticesinde Karabağ yeniden özgürlüğüne kavuşmuş, 30 yıllık işgal son bulmuştur. Bu tarihi fırsatın heba edilmemesi için yoğun çaba harcıyoruz. Kafkasya'da kalıcı barış konusunda önemli mesafeler aldık. Paşinyan ile çok yapıcı bir görüşme yaptık. Ermenistan'ın çağrılara karşılık vermesiyle bölgemizin kısa süre içinde istikrara kavuşacağına inanıyorum.

Suudi Arabistan ve BAE ile ilişkilerimizi eskisinden güçlü hale getiriyoruz. İsrail ile tekrar rayına oturan ilişkilerimizi Filistinli kardeşlerimizin hakkını savunmak için de kullanıyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın bizim kırmızı çizgimiz olduğunu ifade ediyoruz. Çocukları, daha kundaktaki bebekleri öldürmenin hiçbir bahanesi olamaz. Türkiye, Gazzeli kardeşlerinin yanındadır. Balkanlar'da istikrar, işbirliği ve refahın tesisi için ayrıca çalışıyoruz.