Kremlin bizzat açıkladı! Başkan Erdoğan’ın barış diplomasisi: Büyük rol oynuyor

Peskov, Türkiye'nin böyle bir sürecin başlatılması için siyasi irade de gösterdiğini vurgulayarak "Ancak Ukrayna heyeti adeta radardan kayboldu. Şu anda herhangi bir müzakere süreci yürütülmüyor." şeklinde konuştu.

Türkiye ile Rusya arasında artması beklenen ulusal para birimleriyle ticarete de değinen Peskov, bu adımın dolar dahil herhangi başka bir şeye zarar vermek amacıyla yapılmadığını söyledi.

Peskov, doların güvenilir bir rezerv para birimi olmadığını belirterek "Bu endişe artık çok sayıda ülke tarafından paylaşılıyor. Ne yazık ki doları basan ülke, bu para birimine olan güveni sarstı." dedi.