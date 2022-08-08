Başkan Recep Tayyip Erdoğan A takımını topluyor! Dar gelirliler için çözümler, sosyal konut projesi, Putin görüşmesi masada

2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak. Ayrıca 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.