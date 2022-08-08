Başkan Recep Tayyip Erdoğan A takımını topluyor! Dar gelirliler için çözümler, sosyal konut projesi, Putin görüşmesi masada
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugün toplanacak. Toplantıda dar gelirli aileler için atılacak yeni adımlar ve sosyal konut projesi, Rusya lideri Putin ile Soçi'de yapılan görüşme değerlendirilecek.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün toplanacak. Toplantıda Başkan Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdiği Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmenin detaylarını kurmayları ile paylaşacak. Ayrıca Başkan Erdoğan diplomasi trafiğinin ana hatlarını da anlatacak.
2023 seçimlerine 10 ay gibi kısa bir süre kalması nedeniyle toplantıda iç politikada yaşanan gelişmeler de geniş olarak ele alınacak. Ayrıca 14 Ağustos AK Parti'nin kuruluş yıldönümü için hazırlıkların da konuşulacağı MYK'da, ekonomiden sağlığa, KPSS sorularından provokatif saldırılara kadar pek çok konu başlığı masaya yatırılacak. Öte yandan toplantıda Türkiye'nin terörle mücadeledeki başarısı da değerlendirilecek.
SOSYAL KONUT PROJESİ
Ekonomide atılan adımlar da toplantının önemli gündem maddelerinden biri olacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına Türkiye'nin dört bir yanına giden parti teşkilatı izlenimlerini ve hazırladıkları raporu Başkan Erdoğan ile paylaşacak. Dar gelirli ailelerin dört gözle beklediği sosyal konut projesinin piyasalara yansımaları, kira ve konut fiyatlarındaki fahiş artışlara etkileri değerlendirilecek.
DAR GELİRLİ AİLELER İÇİN HANGİ ADIMLAR ATILACAK?
Vatandaşın talep ve beklentilerinin raporlar halinde Başkan Erdoğan'a sunulacağı toplantıda, dar gelirlilerin alım gücünün artırılması konusunda atılacak yeni adımlar da gündeme gelecek. Bu arada Başkan Erdoğan dün Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin her daim olduğu gibi Somali halkının yanında durmaya, Somali'de barış ve istikrarı desteklemeye devam edeceğini ifade etti.
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