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Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek'e saldırdı! Koruması darp etti | O anlar böyle ekrana yansıdı

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 07.08.2022
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Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırdı! Koruması darp etti | O anlar böyle ekrana yansıdı

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, gazeteci Latif Şimşek ile canlı yayında gerginlik yaşadı. Gerginlik sonrasında ise Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırı teşebbüsü başarısız sonuçlanan Enginyurt'un ardından bu kez DP'li vekilin koruması Latif Şimşek'i darp etti.

Canlı yayında şoke eden görüntüler! TV'de bir tartışma programına katılan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt ve Latif Şimşek arasındaki gerginlik daha sonra canlı yayında saldırıya dönüştü.

Enginyurt ve Şimşek ile birlikte stüdyoda gazeteci Barış Yarkadaş ve yazar Doğan Çağlar da vardı.

"BIRAK BU İŞLERİ" DEDİ ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Gazeteci Latif Şimşek'in Selahattin Demirtaş ve Kavala'nın yargılanmaları hakkında "Herkes verilen karara saygı duyacak. Kimse bu ülkenin hakimini, savcısını, polisini küçümseyemez" sözlerinin ardından Cemal Enginyurt'un "Bırak bu savunuculuğu, bırak bu işleri" diye cevap vermesiyle birlikte ortalık bir anda gerildi. Şimşek'in Enginyurt'un sözlerine karşılık "Sen bırak bu işleri" şeklinde cevap vermesiyle birlikte DP'li vekil Enginyurt, Şimşek'in üzerine yürüdü. Saldırmaya çalıştı. Yaşanan gerilim sonrası sunucu ve diğer konuklar hemen ikilinin yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı.

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Yaşanan olayın ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı. Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek, "Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum.

KORUMASI ŞİMŞEK'İ DARP ETTİ

Bu arada Cemal Enginyurt'un koruması gözümüzün önünde Şimşek'i darbetti. Olayı şiddetle kınıyoruz ve bütün kamuoyundan özür diliyoruz" dedi.

AK PARTİLİ DAĞ'DAN ŞİMŞEK'E SALDIRIYA KINAMA

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Latif Şimşek'e yönelik gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dağ "Canlı yayında DP Genel Başkan Yardımcısı'nın gerçekleştirdiği vandallığı kınıyorum. Bırakın siyaseti, insanlığa dair hiçbir emare taşıyamanlar toplum önüne çıkartılmamalı. Latif Şimşek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

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