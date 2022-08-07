Cemal Enginyurt canlı yayında gazeteci Latif Şimşek’e saldırdı! Koruması darp etti | O anlar böyle ekrana yansıdı

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Yaşanan olayın ardından yayına yaklaşık 20 dakika ara verildi. Daha sonra program yeniden başladı. Program sunucusu açılışta çok üzüntülü bir olayın yaşandığını belirterek, "Öncelikle TV yönetimi ve bütün ekip arkadaşlarımız bu olayı şiddetle kınıyoruz. Fikirler uyuşmayabilir. İnsanlar birbirileriyle anlaşamayabilirler. Ancak şiddete doğru yönelen ve size yansımayan kısmında biz daha da kötüsünü yaşadık stüdyoda. Şiddetle kınıyoruz. Bir kadın olarak da çok çok üzüldüğümü belirtmek istiyorum.