08 Ağustos 2022, Pazartesi
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Son dakika: PKK'ya Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.08.2022
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Son dakika: PKK’ya Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde darbe

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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