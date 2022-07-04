Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

"51 MAHALLESİNDE AYNI ALT YAPI SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Binbir:

Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve ortaya çıkan sel baskınları sonucunda, bir kez daha Ankara'mızın ve dolayısıyla en büyük ikinci olan Keçiören'imizin bu mağduriyeti en yoğun yaşayan ilçe olması tesadüfi bir durum değildir. Bu sorunun tek mahallemizle sınırlı olmadığı hemen hemen Keçiören'imizin 51 mahallesinde aynı alt yapı sorunu ile karşı karşıya kaldığımız gerçeğini saklamıyor. Kendi mahallemle örneklersek çoğu mahallede olduğu gibi yeni yapılaşma ile büyüyen bir mahalle olması hasebiyle, eski gecekondu kanalları üzerine yapılan bağlantılar, yağmur suyu kanallarının olmayışı gelen suların pis su ile bağlanması durumu daha vahim bir hale getirmektedir.