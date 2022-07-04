04 Temmuz 2022, Pazartesi
Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı
Ankara'da yoğun yağışlar felakete dönüştü ve 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay bodrum kattaki evinde boğularak can verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ASKİ'nin mazgalları düzenli periyotlarla temizlememesinin halkın mağdur olmasında kritik bir faktör olduğu belirtildi. Muhtarlar, Ankara'da mazgalların temizlenmediğini ifade ederek, "Mazgallar temizlensin, muhtarlarla diyalog kurusun. Buse Nur gitti, başka Buse Nur'lar gitmesin. Canlar gitmesin gereken yapılsın" dediler.
Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:14
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