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Haberler Galeri Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

Ankara'da yoğun yağışlar felakete dönüştü ve 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay bodrum kattaki evinde boğularak can verdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne (ABB) bağlı ASKİ'nin mazgalları düzenli periyotlarla temizlememesinin halkın mağdur olmasında kritik bir faktör olduğu belirtildi. Muhtarlar, Ankara'da mazgalların temizlenmediğini ifade ederek, "Mazgallar temizlensin, muhtarlarla diyalog kurusun. Buse Nur gitti, başka Buse Nur'lar gitmesin. Canlar gitmesin gereken yapılsın" dediler.

Giriş Tarihi: 04.07.2022 09:14
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Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

Ankara'da meydana gelen sel afetinde 21 yaşındaki Buse Nur Doğanay'ın suyla dolan bodrum kattaki evde yaşamını yitirmesi başkentteki muhtarları isyan ettirdi. Sabah'a konuşan muhtarlar, "Mazgallar temizlensin, başka Buse Nur'lar ölmesin" dedi.

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Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

"MAZGALLARIN TEMİZLENMESİ VE YAĞMURLAMA HATLARININ DÖŞENMESİ İLE HİÇ BİR AİLENİN EVİNE ATEŞ DÜŞMEYECEKTİR"

Sincan Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Gülay Öğüt:

"Bu tarz ölümlerin olması çok acı. Afetlerin öngörülmesi ve gerekenin öncesinde yapılması gerekir. Örneğin yetkililer tarafından mazgalların temizlenmesi ve yağmurlama hatlarının döşenmesi ile hiç bir ailenin evine ateş düşmeyecektir. Zira ölümler yaşandıktan sonra yapılan çalışmaların vatandaş ve biz muhtarlar nezdinde hiçbir önemi yok"

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Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

"ASKİ'YE DEFALARCA BAŞVURDU ANCAK 'KENDİN YAP' CEVABINI ALDI"

Gölbaşı Şafak Mahallesi muhtarı Bayram Özkan:

"Mahallemde oturan vatandaşa evinin sürekli su basıyor ve tüm eşyalarını çöpe attı. ASKİ'ye defalarca başvurdu ancak 'kendin yap' cevabını aldı. Şimdi bu vatandaş nasıl yapsın? Bu vatandaşın görevi değil ki? Vatandaş kazıp da kanalizasyona nasıl bağlayacak. Bu işleri ASKİ'nin yapması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi işi ASKİ kazdığı yolu tekrar yapmıyor. Biz seçimle gelen insanlarız. Vatandaşa kulak tıkamaya, dudak bükmeye gelmedik hizmet etmeye geldik. Vatandaşa karşı dürüst akıcı, hoşgörülü olmak lazım. Mazgallar temizlensin muhtarlarla diyalog kurusun. Buse Nur gitti, başka Buse Nur'lar gitmesin. Canlar gitmesin gereken yapılsın"

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Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

"ÇOK ACEMİCE ÇALIŞILIYOR ASKİ ASFALT YAMA EKİBİ ÇOK ZAYIF ÇALIŞIYOR"

Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi Muhtarı Salim Ayaz:

"Sincan Ertuğrul Gazi Mahallesi'nin büyük kısmında yağmur suyu tahliye hattımız maalesef yok. Mazgallarımız yetersiz. Yoğun yağmurlarda mahallemizde bazı evleri altyapı taşımadığı için kanalizasyon suyu ile birlikte yağmur suyu basıyor. Gariban vatandaşların evleri sular altında kalıyor yatırımlar yetersiz kalıyor. 1564 caddede altyapı yapıldı, yolun altında kanal hattı var ama koca caddede yol üzerinde ızgara olmadığından suyu kanala taşıyacak ızgara yok. Çok acemice çalışılıyor ASKİ asfalt yama ekibi çok zayıf çalışıyor. Kazdığı yerin asfaltını atmayı unutuyor. Mahalleli olarak sıkıntı yaşamaktayız."

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Ankara’da ihmal ve sel suları Buse Nur Doğanay’ı öldürdü! Muhtarların Mansur Yavaş’a acı çağrısı

"51 MAHALLESİNDE AYNI ALT YAPI SORUNU İLE KARŞI KARŞIYA KALDIK"

Osmangazi Mahallesi Muhtarı Mustafa Binbir:

Son günlerde yaşanan yoğun yağışlar ve ortaya çıkan sel baskınları sonucunda, bir kez daha Ankara'mızın ve dolayısıyla en büyük ikinci olan Keçiören'imizin bu mağduriyeti en yoğun yaşayan ilçe olması tesadüfi bir durum değildir. Bu sorunun tek mahallemizle sınırlı olmadığı hemen hemen Keçiören'imizin 51 mahallesinde aynı alt yapı sorunu ile karşı karşıya kaldığımız gerçeğini saklamıyor. Kendi mahallemle örneklersek çoğu mahallede olduğu gibi yeni yapılaşma ile büyüyen bir mahalle olması hasebiyle, eski gecekondu kanalları üzerine yapılan bağlantılar, yağmur suyu kanallarının olmayışı gelen suların pis su ile bağlanması durumu daha vahim bir hale getirmektedir.