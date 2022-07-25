25 Temmuz 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri İttifak tartışması yüzünden birbirlerine girdiler! 6'lı masada Deva ile Gelecek kavgası!

İttifak tartışması yüzünden birbirlerine girdiler! 6'lı masada Deva ile Gelecek kavgası!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 25.07.2022 Güncelleme Tarihi: 25.07.2022
ABONE OL
İttifak tartışması yüzünden birbirlerine girdiler! 6’lı masada Deva ile Gelecek kavgası!

Hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemeyen 6'lı masada bir kez daha tansiyon yükseldi. Birbirine benzemeyenlerin oluşturduğu 6'lı masada Deva ile Gelecek, ittıfak tartışması yüzünden birbirine girdi!

Birbirine benzemeyenlerin oluşturduğu 6'lı masa, hala cumhurbaşkanı adayını belirleyemedi. Türkiye'yi yönetmeye talip bu ekip, kendilerini bile yönetemedi.




Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan'a "ittifak" önerdi. Teklif, reddedildi. Gelecek Partili Baykay, "Sizi adam yerine koyduk" dedi. Deva'dan cevap gecikmedi: Adamlığımıza laf etmeyin...

DEVA ile Gelecek birbirine girdi DEVA İLE GELECEK BİRBİRİNE GİRDİ
Kılıçdaroğlu adaylık turuna başlıyor! KILIÇDAROĞLU ADAYLIK TURUNA BAŞLIYOR!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA