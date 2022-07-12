12 Temmuz 2022, Salı
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6'lı Masa hesapları: 20 Milletvekili ve Bakanlık istiyorlar
CHP’nin başını çektiği 6'lı masada partiler, milletvekili hesapları yapmaya başladı. Kulislere göre DEVA ve Saadet Partisi gibi partiler grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak istiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.