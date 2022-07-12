6'lı Masa hesapları: 20 Milletvekili ve Bakanlık istiyorlar

CHP’nin başını çektiği 6'lı masada partiler, milletvekili hesapları yapmaya başladı. Kulislere göre DEVA ve Saadet Partisi gibi partiler grup kuracak kadar milletvekili çıkarmak istiyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.