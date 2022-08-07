SON DAKİKA! Antalya Kaş'ta korkutan deprem! 7 Ağustos 2022 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), son dakika duyurdu. Antalya’nın Kaş ilçesinde 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 31.89 km olarak belirtilirken vatandaşlar son depremler listesini araştırıyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD ise anlık olarak son depremler listesini yayınlıyor. İşte 7 Ağustos 2022 Antalya deprem bilgileri ile son depremler listesi!
Deniz yüzeyinin 31,89 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün, Antalya'nın Kaş ilçesine 3,85 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
Bilindiği üzere son depremler listesi, AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak paylaşılıyor.
Bu kapsamda depremi hisseden vatandaşlar, ''En son deprem nerede, ne zaman ve kaç şiddetinde oldu?'' sorularına yanıt arıyor. İşte 7 Ağustos 2022 Antalya depremi bilgileri ile son depremler listesi.
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2022.08.07 11:02:01 36.1198 29.6260 20.5 -.- 4.1 4.0 BAYINDIR-KAS (ANTALYA) İlksel
2022.08.07 10:45:48 39.5395 28.0125 1.1 -.- 1.9 -.- CAGIS-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2022.08.07 10:35:23 40.1427 31.6888 5.0 -.- 2.5 -.- ULUKOY-NALLIHAN (ANKARA) İlksel
2022.08.07 09:39:10 37.0810 28.5163 1.4 -.- 2.7 -.- CICEKLI-ULA (MUGLA) İlksel
2022.08.07 09:36:14 39.0467 40.7930 2.5 -.- 1.9 -.- COBANTASI-(BINGOL) İlksel
2022.08.07 05:31:11 39.5953 27.9960 13.3 -.- 3.0 -.- ASLIHAN-(BALIKESIR) İlksel
2022.08.07 01:54:38 38.8738 43.4000 13.8 -.- 2.3 -.- KUMLUCA-(VAN) İlksel
2022.08.07 01:50:23 36.4567 27.1325 7.6 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.07 01:43:36 36.4092 27.1303 5.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.07 01:02:09 37.0637 28.5723 11.3 -.- 1.9 -.- BALCILAR-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel
2022.08.06 23:45:09 36.4483 27.1167 7.2 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.06 23:22:58 36.4363 27.1083 3.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.06 22:05:59 40.2823 41.5603 14.6 -.- 2.0 -.- TORTUM (ERZURUM) İlksel
2022.08.06 22:03:17 38.4627 44.3577 5.0 -.- 3.0 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2022.08.06 21:57:14 36.6797 26.8905 119.0 -.- 2.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2022.08.06 20:19:18 36.4538 27.1230 12.1 -.- 2.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.06 20:18:51 36.4438 27.0973 3.1 -.- 2.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2022.08.06 20:11:19 39.5708 27.9988 9.3 -.- 2.8 -.- ATKOY-(BALIKESIR) İlksel
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