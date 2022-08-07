Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yerli ve milli otomobil TOGG açıklaması! Bir TOGG hatırası
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, testini gerçekleştirdiği Türkiye'nin yerli ve milli elektrikli otomobili TOGG'un görüntülerini paylaşarak "Bir TOGG hatırası" ifadelerini kullandı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçtiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı. Başkan Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı.
BİR TOGG HATIRASI
Başkan Erdoğan, Twitter hesabından ziyarete ilişkin görüntüleri 'Bir TOGG hatırası' diyerek paylaştı.
Başkan Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçtiği anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.
ERDOĞAN TOGG'UN DİREKSİYONUNDA
Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gebze Bilişim Vadisi'nde düzenlenen, 'Teknoloji ve Sanayinin Merkezi Kocaeli'ye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katıldı. Törenin ardından Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti.
Bilişim Vadisi'nde aracı kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TOGG CEO'su Gürcan Karakaş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu eşlik etti.
"TOGG'UN FABRİKASINI 29 EKİM 2022'DE AÇACAĞIZ"
Ülkemizin iyi üniversitelerinde yetişmiş 13 bin mühendis ve teknisyenimiz MMU'nun projesinde gece gündüz demeden büyük bir aşkla çalışıyor. Birileri vatan ve millet sevdalısı gençlerimizin şevkini kırmaya çalışsa da biz onlara güveniyoruz ve destekliyoruz. Ülkemizin vizyon projelerinden Togg'u belirlediğimiz takvime uygun şekilde adım adım hayata geçiriyoruz. 29 Ekim'de Togg'un fabrika açılışı ve ilk üretim aracının banttan inme törenini gerçekleştireceğiz. 2023'ün ilk çeyreğinde Togg'u yollarda görmeye başlayacağız. Üretseniz de satamazsınız diyenlere inat Togg'u milletimiz ve dünyanın hizmetine sunacağız.
Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretir, bunları üretmenin ötesinde elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi saman ithalatçısı olarak görmeye çalışanlar cahillerdir. Gelsinler Kocaeli'ye sanayi bölgelerini, bilişim vadisini gezsinler, görsünler kendilerinin cahilliğini anlasınlar. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler.
Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiye otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını Kocaeli gerçekleştirdi. Toplam 128 araştırma ArGe merkezi, 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesindeki araştırmalar katma değerli üretime katkı veriyor.
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