Son dakika: Başkan Erdoğan’dan yerli ve milli otomobil TOGG açıklaması! Bir TOGG hatırası

Bu noktada artık bizim bu tür yetişmiş, kendine inanan gençlerimiz olduğu sürece biz bunları üretir, bunları üretmenin ötesinde elektrikli otomobilde dünya ülkeleriyle yarışa gireriz. Tüm bu hakikatlere rağmen Türkiye'yi saman ithalatçısı olarak görmeye çalışanlar cahillerdir. Gelsinler Kocaeli'ye sanayi bölgelerini, bilişim vadisini gezsinler, görsünler kendilerinin cahilliğini anlasınlar. Gelsinler Türkiye'nin sanayide neleri başardığına bizzat şahitlik etsinler.

Bu şehrimiz muazzam üretim hacmiye otomotiv, kimya ve metal sanayine damga vuruyor. Türkiye araç üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını Kocaeli gerçekleştirdi. Toplam 128 araştırma ArGe merkezi, 15 tasarım merkezi yaptıkları çalışmalarla şehrin rekabetçi gücüne güç katıyor. Kocaeli'ndeki 5 teknoloji geliştirme bölgesindeki araştırmalar katma değerli üretime katkı veriyor.