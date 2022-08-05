İptal edilen KPSS'de yeni detaylar! 21 öğrenci mercek altında | Türkçe sınavında cevaplar sorularda gizli iddiası
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. KPSS'de daha önce Yediiklim dergisinde yayınlanan soruların yer aldığı tespitiyle başlayan soruşturma devam ediyor. Başsavcılıktan yapılan açıklamada soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü belirtildi. Sınavla ilgili yeni iddialar da ortaya çıktı. Öte yandan Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı'dan da yeni açıklama geldi.
Giriş Tarihi: 05.08.2022
10:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
11:22
2022-Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın (KPSS) 31 Temmuz'da gerçekleştirilen oturumlarında yöneltilen soruların cevaplarıyla birlikte bir yayınevine sızdırıldığı iddiasıyla başlayan baş döndürücü süreç dün iptal kararı ile sonuçlandı. Kararı, şaibe iddialarının kamuoyuna yansımasının ardından görevden alınan Prof. Dr. Halis Aygün'ün yerine dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Ölçe, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy açıkladı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ersoy, tüm adaylardan ÖSYM adına özür dilediği açıklamasında 31 Temmuz tarihlerindeki oturumların iptal edildiğini, 6-7 ve 14 Ağustos'taki oturumların ertelendiğini duyurdu. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı ise "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nin iptaline lüzum görülmüştür" açıklamasını yaptı.
KURUMLAR TEYAKKUZDA
Halis Aygün'ün görevden alınmasına ve şüpheli Yediiklim Yayınevi hakkında soruşturma açılmasına sebep olan olaya yönelik ilgili tüm kurumlar teyakkuzda. Devlet Denetleme Kurumu (DDK) ve Yükseköğretim Kurumu'nun (YÖK) incelemelerinin yanı sıra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da soruşturduğu olayın ardından beklenen kritik karar geldi. Çiçeği burnunda ÖSYM Başkanı Ersoy, göreve atanmasının üzerinden daha 24 saat geçmeden, dün öğlen saatlerinde kameralar karşısına geçerek yaptığı ilk açıklamasında, adaylardan özür dileyerek, sınavın iptal edildiğini, KPSS'ye ilişkin yeni takvimin de 17 Eylül'den itibaren işleyeceğini söyledi.
Ersoy, açıklamasında şunları kaydetti:
"Böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığı hemen harekete geçerek inceleme başlatmıştır. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı oluşturmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle ÖSYM'nin milletin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
ARAMALAR DEVAM ETTİ
2 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan DDK, Başkan Arıcı'nın "şüpheli bulgular" olduğunu açıklamasının ardından denetçilerini ÖSYM'ye göndermiş, hemen ardından da olayla ilgili suç duyurusunda bulunmuştu. DDK denetçileri dün de merkezde incelemelerini sürdürürken, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında önceki akşam "sahtecilik, kamu aleyhine dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma" suçlamalarına istinaden yayınevinin Ankara'daki iki adresine baskın yapılmıştı. Ankara Karanfil Sokak ve OSTİM Cevat Dündar Caddesi üzerindeki binalarında gerçekleştirilen aramalar yedi saati buldu. Aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konuldu. Bu çalışmaların ardından da Yayınevi'nin avukatları, dün sabah DDK'ya giderek, Kurum'un istediği bilgi ve belgeleri teslim etti.