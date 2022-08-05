CHP'li Ekrem İmamoğlu 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi yeniden açtı
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ay önce açılışını yaptığı kütüphaneyi tekrar açtı. AK Parti projelerini kendi yapmış gibi göstermeye devam eden İmamoğlu, Gülten Akın Kütüphanesi'nin açılışını 150 günde 150 proje kapsamında bir kez daha gerçekleştirdi.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 4 ay önce açılışını gerçekleştirdiği kütüphaneyi bir kez daha törenle açtı. Esenyurt'ta bulunan Gülten Akın Kütüphanesi'nin açılışını 150 günde 150 proje töreni kapsamında ikinci kez törenle açıldı.
NİSAN AYINDA AÇILIŞ YAPMIŞTI
1 Nisan 2022 tarihinde Kasımpaşa Peyami Safa, Esenyurt Gülten Akın ve Büyük İstanbul Otogarı'nda yer alan Evliya Çelebi kütüphanelerini hizmete açan İmamoğlu, bugün gerçekleştirdiği törenle Esenyurt Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden açtı.
150 günde 150 proje töreni kapsamında Gülten Akın Kütüphanesi'ni yeniden hizmete alan İmamoğlu'nun kütüphaneyi 4 ay önce açtığı görüntüler gündem oldu.
İSKİ YALANLADI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) '150 günde 150 proje' adı altında AK Parti döneminde İstanbul'a kazandırılan projelerin açılışlarını yapmaya başladı. Açılışı yapılan ve yapılması planlanan tüm projelerin AK Parti döneminde şehre kazandırıldığının, yeni yönetimin ise projelerde imzası olmadığı, başlangıç zamanında projelere mecliste 'Hayır' oyu verdiklerinin ortaya çıkmasının ardından İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'Yeni atık su tünelleri yapıyoruz' iddiasında bulundu. Ancak İBB Başkanının iddialarını İBB kamu iştiraki İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) hazırlanan Faaliyet Raporu'yla yalanladı.
İSKİ'nin en son hazırladığı ve meclisin onayına sunduğu 2021 yıllarına ait hazırlanan Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğunda herhangi bir değişimin olmadığı, AK Parti dönemindekiyle aynı olduğu görüldü.
2018 YILINDAN 2021 YILINA KADAR 201 KİLOMETRE
AK Parti döneminde hazırlanan 2018 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda Atık Su Tünel Uzunluğu 201 kilometre olarak resmi belgelere işlenirken, 2019 yılında CHP döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu yine 201 kilometre olarak kayıt altına alındı. 2020 yılında yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ Faaliyet Raporu'nda atık su tünel uzunluğu 201 kilometre olduğu belirtildi.
ATIK SU TÜNEL UZUNLUĞU AK PARTİ'NİN YAPTIĞI KADAR
AK Parti döneminde yapımına başlanan Atık Su Kanal Şebeke Uzunluğu çalışmalarının açılışlarının yapıldığı ancak tünel çalışmalarının yapılmadığı resmi belgelere işlenirken yine İmamoğlu döneminde hazırlanan İSKİ 2021 yılı Faaliyet Raporu'nda İBB Başkanının 'Yeni atıksu tünelleri yapıyoruz' iddialarının da geçersiz olduğu görüldü. 2021 yılı İSKİ Faaliyet Raporu'nda da Atık Su Tünel Uzunluğu AK Parti döneminde tamamlandığı kadar olduğu 201 kilometrenin haricinde yeni bir atık su tüneli inşa edilmediği gözler önüne serildi.
İSTANBUL'UN KAYIP BİN GÜNÜ
İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun iddialarının bizzat kendisi tarafından yönetilen İSKİ'nin resmi belgeleriyle yalanlamasına değinerek, "İstanbul'un kayıp 1000 günü" ifadelerine yer verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Süper Lig'de ilk maç! İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? 2022 İstanbulspor TS maçı hangi kanalda?
- İŞKUR GSB 1.017 işçi alımı kadro dağılımı: 2022 GSB temizlik görevlisi alımı başvuru ne zaman, nasıl yapılır? Şartlar neler?
- meb.gov.tr: Bekçilik sınav sonuçları sorgulama ekranı! 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- EYT'de emeklilik için geri sayım! EYT'liler ne zaman emekli olacak? EYT'ye Avrupa modeli mi geliyor? Emekli maaşı hesaplaması...
- Benzin ve motorine indirim son dakika: 5 Ağustos akaryakıt fiyatları ne kadar? Benzin, motorin (mazot), LPG litre fiyatı...
- Lise adayları dikkat! LGS 2. nakil tercih son gün! 2022 LGS lise 2. nakil yerleştirme tercihleri nereden, nasıl yapılır?
- LGS 2. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB 2022 LGS lise yerleştirme sonuçları ne zaman belli olacak?
- Aşure günü ne zaman başlar ve biter? 2022 Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı günü idrak edilecek?
- YAŞ kararları görev süresi uzatılanlar: 2022 KKK, DKK, HKK korgeneral, tümgeneral, tuğgeneral, tümamiral, tuğamiral isim listesi
- YAŞ kararları emekli edilenler son dakika açıklandı! 2022 Emekliye sevk edilen generaller ve amiraller isim isim liste
- Ercüment Tatlıoğlu kimdir? Yeni Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kaç yaşında, nereli?
- Önlisans KPSS ertelenecek mi? 2022 KPSS önlisans iptal mi oldu? Ön linsans KPSS başvuru ve sınav tarihi ne zaman?