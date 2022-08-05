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Son dakika: MSB açıkladı! Taciz ateşi açan 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 05.08.2022 Güncelleme Tarihi: 05.08.2022
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Son dakika: MSB açıkladı! Taciz ateşi açan 5 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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