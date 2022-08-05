Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye'yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. İki lider, dünyanın merakla takip ettiği zirve sonrasında ortak bir bildiriye imza attı. Başkan Erdoğan, "Suriye'deki gelişmeleri bu vesileyle özellikle ele almamız inanıyorum ki bölgeye ayrıca rahatlama getirecektir." mesajını verdi. Söz konusu ziyaret Batı basınında ise algı malzemesi yapıldı. Türkiye'nin olası sınır ötesi operasyonundan rahatsız olan uluslararası basın kuruluşları, "Putin'e SİHA verip, izin istemeye gitti" imasında bulundu. Gelişmelere ilişkin A Haber'de değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, "Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet, rüşvet mi vereceğiz. Boşa uğraşmayın PKK'yı söküp atacağız." diye konuştu.
Tüm dünyanın gözü, Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin arasındaki görüşmeye çevrilmişti. İki lider, yaklaşık 4 saat süren görüşmenin ardından ortak bir bildiri yayımladı. Suriye'deki son gelişmeler üzerinde durulan görüşmede Erdoğan ve Putin, ülkede kalıcı çözüme ulaşılması için siyasi sürecin ilerletilmesine atfettikleri önemin altını çizdi.
Liderler, Suriye'nin siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına atfettikleri öneme işaretle, Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı mücadelede dayanışma ve eş güdüm içinde hareket etme kararlılıklarını teyit etti.
BATI BASINININ ALGI OPERASYONU
Gelişmelere Batı basınının yaklaşımını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mesut Hakkı Caşın, A Haber'de canlı yayınlanan oldukça çarpıcı ifadeler kullandı.
Türkiye'nin, Irak ve Suriye'de SİHA'ları etkin şekilde kullandığını, Libya ve Karabağ'da da bunu başardığını ifade eden Caşın, "SİHA'lar Ukrayna Savaşı'nda da kendisini gösterdi. Putin, Tahran Zirvesi'nde SİHA istediğini söylüyor şaka yollu. Batı basını da şakalaşmayı nerelere çekiyor. 'Türkiye SİHA satacak karşılığında da operasyon için izin alacak' diyorlar. Türkiye bağımsız ve egemen bir devlet, rüşvet mi vereceğiz?" dedi.
"TÜRKİYE PKK'YI SÖKÜP ATACAK"
Türkiye'nin olası operasyonla PKK'ya darbe vuracağından, Batı'nın da bundan rahatsız olduğundan bahseden Caşın, "Türkiye, devletler hukukundaki 51. maddeye göre, meşru müdafaa hakkını kullanıp PKK buradan söküp atacak. Türkiye, Rusya'dan izin alacak değil ama bir mutabakat var. Çünkü orada Rus Hava Kuvvetleri ve uçakları var. Diğer tarafta ABD ve uçaksavaları var. Girmeyin buraya deyip PKK'yı koruyor." diye konuştu.
"İRRASYONALİTE İÇERİSİNDE ALGI OPERASYONU YAPIYORLAR"
Türkiye'nin imzaladığı Astana ve Soçi mutabakatlarıyla bölgedeki varlığını sağladığını vurgulayan Caşın, "İnsani hukuk açısından da Türkiye, İdlib'de 4,5 milyon insanın toplamda ise 8.5 milyon insan barışını sağlıyor. Batı ise 'Despotlar Zirvesi' diyor. Bu kadar irrasyonalite içerisinde algı operasyonu yapıyorlar" ifadelerini kullandı.
"TÜRKİYE'NİN RUSYA İLE İLİŞKİLERİ BARIŞA DAYALI"
Caşın sözlerinin devamında şu değerlendirmelerde bulundu:
"Bloomberg, 'Türk döviz rezervleri yükselmiş' diyor. Akkuyu olayından sonra 3 milyar dolar rezerv girdi diyorlar. Türkiye'yi iflas etmiş bir devlet gibi gösteriyorlar. Sözde müttefik olarak gösteriyorlar... Birisi NATO ülkesi diğeri süper devlet. Türkiye'nin Rusya'nın ilişkileri bölgesel ve barışa dayalı. Düşmanlar Soçi'de. Biz Rusya'yla düşman değiliz. 1921 Türkiye-Sovyetler Birliği kardeşlik anlaşması var.
"KARADENİZ'İN İKİ SAHİBİ PUTİN VE ERDOĞAN'DIR"
Karadeniz'in iki sahibi Putin ve Erdoğan'dır. İran ne işi var burada? Tahran'dan gelir gelmez Erdoğan, Bağdat'ta olaylar çıktı. Kimden talimat alıyorlar. Tel Rıfat'tan bize ateş açıyorlar. Münbiç'te ABD'nin en büyük ahlaksızlığı. Biden burayı boşaltacağız dedi, gidip Ruslar'a verdiler. Fransızların beton firması çıktı işin altından gizli tünelleri yapmışlar. Türkiye'nin buradaki terör örgütlerini sınırlandırması, hem Türkiye hem de Suriye'nin toprak bütünlüğü için. Harbe bağırarak gidilmez, bir gece ansızın gelebiliriz."
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