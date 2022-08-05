Batı basınının algı operasyonu! Rusya ile görüşme sonrası Türkiye’yi hedef aldılar: Boşa uğraşmayın PKK’yı söküp atacağız

"TÜRKİYE PKK'YI SÖKÜP ATACAK"

Türkiye'nin olası operasyonla PKK'ya darbe vuracağından, Batı'nın da bundan rahatsız olduğundan bahseden Caşın, "Türkiye, devletler hukukundaki 51. maddeye göre, meşru müdafaa hakkını kullanıp PKK buradan söküp atacak. Türkiye, Rusya'dan izin alacak değil ama bir mutabakat var. Çünkü orada Rus Hava Kuvvetleri ve uçakları var. Diğer tarafta ABD ve uçaksavaları var. Girmeyin buraya deyip PKK'yı koruyor." diye konuştu.