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Marmara Denizi'nde gemi kazası

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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Marmara Denizi’nde gemi kazası

İstanbul Boğazı'nda Ahırkapı açıklarında demirli iki gemi birbirine sürttü. İlk bilgilere göre, kazada herhangi bir can kaybı ya da yaralanmanın olmadığı ifade edildi.

İstanbul Boğazı'nda Ahırkapı açıklarında iki kuru yük gemisi birbirine sürttü.

YARALANAN YOK

Kuru yük gemilerinin fazla olduğu bir noktada gerçekleşen kazada, ilk bilgilere göre herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

MADDİ HASAR VAR

Büyük paniğe neden olan olaya karışan gemilerde maddi hasarın oluştu.

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