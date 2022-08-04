Başkan Erdoğan Rusya’da! Putin ile kritik zirve! Görüşme sonrası iki ülkeden ortak bildiri

Önümüzdeki dönemde yapılacak iş birlikleri ve iş birliklerinde yaşayabileceğimiz sorunlar. Son derece önemli bir evrim içerisindeyiz. Suriye harekatı en önemli konulardan bir tanesi. Bir diğer tarafıyla Karabağ meselesi bir anda ısındı. Böyle bir boyut var. Bununla birlikte öte tarafıyla da enerji. Bir SİHA meselesi gündeme geldi biliyorsunuz. Bunların hepsi kendi içerisinde son derece önemli can alıcı konular.

KRİTİK BİR EVRE

Bütün bunları yaparken iş birlikleri gelişirken bir diğer tarafıyla da Sayın Çavuşoğlu'nun Blinken ile yapmış olduğu bir görüşme var. Türkiye Rusya ile bir takım angajmanlar geliştiriyor bir diğer tarafıyla da Atlantik'in bununla ilgili bir takım hassasiyetleri var bu hassasiyetleri görüşmelerde veya görüşme öncesinde bir şekilde farklı metodlarla dile getiriyor. Son derece kritik bir evre. Hele ki Suriye'ye yapılacak bir harekat bunu son derece önemsiyorum. Bölge jeopolitiğiyle ilgili bir konu ve aramızdaki güvenin tesisi ve gelecek inşasındaki en önemli parametrelerden bir tanesi. Hem Karabağ'da hem de Suriye'de güvenlik açısından son derece önemli bir fotoğraf var. Türkiye üzerinden özellikle Balkanlar'a Doğu Avrupa'ya gaz sevkiyatı bu o coğrafyanın istilacısından son derece kritik bir faaliyet. Rusya enerji silahını kullanarak karşı karşıya kalmış olduğu yaptırımları bir şekilde darbelemek adına gevşetmek adına delmek adına çok önemli bir argüman olarak kullandığını görüyoruz. Hem havucu hem sopayı gösteriyor.

Hava Kuvvetleri Eski İstihbarat Daire Başkanı Gürsel Tokmakoğlu: Bu zirve Tahran'da yapılan 3'lü zirvenin hemen akabinde açıklandı ama 2 ülkeyi özellikle Rusya ve Türkiye'nin hem bölgesel hem küresel vaziyeti ve burada gösterebileceği performansı göstermesi açısından önem arz ediyor.

SURİYE'YE HAREKAT SİNYALİ Mİ?

Özellikle Sayın Putin'in burada Türkiye'nin normalleşmeye olan ciddi katkısını vurgulaması ilk planda yapılacak harekata yeşil ışık manası taşıyor. Bunu işaret edebilir. Ama diğer tarafta Suriye'de dengelerin değiştirilmesiyle ilgili başka güçlerin alanı doldurması ve bununla ilgili yeni bir durumun ortaya çıkması ki bu sadece ve sadece Türkiye'nin yapacağı harekatla ilgili olmanın ötesinde Suriye'nin bütünüyle normalleşmesi perspektifine oturularak ifade ediliyor.