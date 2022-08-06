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İsrail'in sivil katliamına Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Kabul edilemez buluyoruz

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Giriş Tarihi: 06.08.2022 Güncelleme Tarihi: 06.08.2022
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İsrail’in sivil katliamına Dışişleri Bakanlığından sert tepki: Kabul edilemez buluyoruz

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, biri çocuk 10 kişi hayatını kaybetti, 55 kişi yaralandı.

On binlerce askeri göreve çağıran İsrail yönetimi, Gazze'yi hava saldırılarıyla vurmayı sürdürüyor.

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Gelişmeler sonrasında, Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarını kınadı. Yapılan açıklamada, "Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz." denildi.

"SALDIRILAR DERHAL SONLANDIRILMALI"

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"İsrail'in Gazze'ye yönelik 5 Ağustos günü düzenlediği hava saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Saldırılarda çocuklar dahil, sivillerin yaşamlarını kaybetmelerini kabul edilemez buluyoruz.

Saldırılar sonrasında bölgede yükselen gerginliği derin endişeyle karşılıyoruz. Sözkonusu olayların yeni bir çatışma sarmalına dönüşmeden derhal sonlandırılması gereğini vurguluyor, itidal ve sağduyu çağrısı yapıyoruz."

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