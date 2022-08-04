Son dakika: KPSS iptal edildi! ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy açıkladı | Yeni takvim 17 Eylül'de başlayacak
ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıkladı. ÖSYM Başkanı "İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır" dedi. Öte yandan Kamu Personeli Seçme Sınavı’nda (KPSS) ortaya atılan kopya iddialarını inceleyen DDK, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı'ndan son dakika KPSS açıklaması geldi.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş, hem de 6-7 Ağustos 2022 ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılacak oturumlar ertelenmiştir." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla ÖSYM Başkanlığına atanan Ersoy, görevine başladı.
Ersoy, Başkan Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle bugün itibarıyla Türkiye'nin en güzide kurumlarından biri olan ÖSYM Başkanlığına atandığını belirtti.
ÖSYM'nin her yıl, yükseköğretim kurumları sınavı başta olmak üzere yaklaşık 50 farklı sınavla ortalama 10 milyon adaya hizmet verdiğini ifade eden Ersoy, çok sayıda kamu kurumunun personel ihtiyacının en adil şartlarda temini ve yerleştirmesi konusundaki çalışmaların da ÖSYM tarafından yürütüldüğünü hatırlattı.
"KPSS ADAYLARINDAN YENİ SINAV İÇİN HERHANGİ BİR İLAVE ÜCRET TALEP EDİLMEYECEK"
Kendi alanında dünyanın en kapsamlı hizmetini veren ve en saygın kurumu olan ÖSYM'nin her türlü tartışmanın dışında tutulmasının, devlet-vatandaş ilişkilerinin sağlıklı yürütülmesi bakımından hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Başkan Ersoy, şöyle devam etti:
"Böylesine kritik bir kurumun saldırıların hedefinde olmaması elbette mümkün değildir. Nitekim, geçmişten beri bu güzide kurumumuz, çeşitli iddialarla tartışmaların odağına yerleştirilmeye çalışılmıştır. Bugüne kadar ÖSYM'nin görev alanıyla ilgili iddiaların tamamı idari ve adli olarak soruşturulmuş, sorumlular hakkında gerekli işlemler tesis edilmiştir. Bilindiği gibi 31 Temmuz 2022 Pazar günü yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumlarının ardından da böyle bir durumla karşılaşılmıştır. İlk inceleme sonuçlarına göre bu sınavda adaylara yöneltilen sorulardan bazılarının, bir yayınevinin soru kitapçıklarında yer aldığı tespit edilmiştir. Her şeyden önce, böyle bir tablonun hem kurumumuzun çalışma ilkeleri hem hukuk hem de kamuoyu vicdanı bakımından kabulü asla mümkün değildir."
Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu Başkanlığınca (DDK) harekete geçilerek tartışmaya konu sınavla ilgili inceleme başlatıldığını aktaran Ersoy, DDK'nin suç duyurusu üzerine de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca konuyla ilgili soruşturma açıldığını anımsattı.
Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Denetleme Kurulu'nun da ön inceleme için harekete geçtiğini anlattı.
"YENİ KPSS TAKVİMİ 17 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK"
ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:
"Yapılan kapsamlı değerlendirmelerin ardından hem 31 Temmuz 2022 tarihinde yapılan KPSS oturumları iptal edilmiş hem de 6-7 Ağustos ve 14 Ağustos 2022 tarihlerinde yapılması planlanan oturumlar ertelenmiştir. İptal edilen ve ertelenen sınavlara ilişkin yeni takvim en kısa sürede kamuoyuyla paylaşılacaktır. Yeni KPSS takvimi 17 Eylül'de başlayacaktır. Sınavı iptal edilen KPSS adaylarından, gireceği yeni sınav için herhangi bir ilave ücret talep edilmeyecektir. Amacımız, tüm adaylara gönül huzuruyla katılacakları ve sonucunun adaletinden emin olacakları bir sınav ortamı sunmaktır. Ortaya çıkan eksiklikleri ve aksaklıkları, açık yüreklilikle kamuoyuyla paylaşmak ve gereken tedbirleri etkin şekilde almak suretiyle, ÖSYM'nin milletimizin kalbindeki yerini güçlendirmekte kararlıyız. Hiç arzu etmediğimiz şekilde iptal ve ertelemelere sebebiyet veren bu talihsiz süreçten dolayı tüm adaylardan özür diliyoruz."
DDK'DAN YENİ AÇIKLAMA
DDK Başkanı Yunus Arıncı, "Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz'da gerçekleşen KPSS'nın iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz." dedi.
DDK İNCELEME BAŞLATTI
Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda (KPSS) bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin iddialar sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK) inceleme başlattı. DDK, incelemenin ardından savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık jet hızıyla soruşturma başlattı.
Polis de Yediiklim Yayınevi'ne baskın düzenledi. İddialar üzerine dün Resmi Gazete'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararla ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı. "Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz" açıklaması yapan Başkan Erdoğan, eş zamanlı olarak DDK'ya tam yetkiyle inceleme talimatı verdi.
KAPSAMLI İNCELEME
DDK müfettişleri, dün öğleden sonra ÖSYM Başkanlığı'na giderek ilk incelemelere başladı. DDK, KPSS lisans oturumundaki bazı sorulara ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başsavcılık "Sahtecilik", "Kamu aleyhine dolandırıcılık" ve "Görevi kötüye kullanma" suçlarından soruşturma başlattı.Savcılığın soruşturma açmasından sonra harekete geçen polis Yediiklim Yayınevi'nin Ankara'da bulunan merkez ofisi ve deposuna baskın yaptı. Bu arada YÖK de iddialarla ilgili soruşturma başlattı.
DDK BAŞKANI ARINCI'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: TEK BİR GENCİMİZİN HAKKINI YEDİRMEYİZ
Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.
Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından KPSS sınavlarına ilişkin açıklama yapıldı.
Açıklamada "ÖSYM tarafından 31 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleştirilen 2022 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Sınavlarına ilişkin olarak 2022 KPSS sorularının çalındığına/sızdırıldığına yönelik çıkan iddialarla ilgili olarak Devlet Denetleme Kurulu tarafından Cumhuriyet Başsavcılığımıza yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştır.
Başlatılan soruşturma kapsamında 03/08/2022 günü Ankara Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan arama ve elkoyma kararı doğrultusunda Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne verilen talimatlarla özel bir eğitim kurumuna ait yayınevi ve dershanesinde aynı gün arama ve elkoyma işlemi yapılmış, aramalar neticesinde bir kısım dijital materyaller ile soru kitapçıklarına el konulmuştur.
Soruşturma çok yönlü olarak ve titizlikle sürdürülmektedir." denildi.
FETÖ VARLIĞI ARAŞTIRILACAK
Bu arada DDK müfettişleri yapacakları incelemede, yalnızca kopya olduğu iddia edilen sorularla ilgili değil, olayın arkasında başta FETÖ olmak üzere herhangi bir suç örgütünün varlığını da araştıracak.
SINAVIN AKIBETİ İLE İLGİLİ İKİ İHTİMAL
Şu anda en çok merak edilen konu ise 1.5 milyona yakın adayın katıldığı KPSS'nin iptal edilip edilemeyeceği. Elde edilen bilgiler doğrultusunda KPSS'nin akıbetiyle ilgili ortaya iki farklı olasılık çıkıyor:
1- YÖK ve ÖSYM yetkililerinden alınan bilgilere göre, kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 20'yi bulduğu tespit edilirse sınav tamamen iptal edilecek. Sınav iptal kararı DDK incelemesini tamamlamadan da verilebilecek.
2- Kopya olduğu iddia edilen soru sayısının 3 ya da 4 olması durumunda ise sınavın tamamının iptal edilmesi yerine, şaibeli olan sorular iptal edilecek. Bu durumda KPSS'ye giren adaylar bu sorulardan muaf tutulacak ve puanları da buna göre hesaplanacak.
YKS TERCİH SÜRECİ ETKİLENİR Mİ?
Kopya iddialarının tam üniversite tercih dönemine gelmesi ve bu süreçte ÖSYM Başkanı'nın da görevden alınması Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılan 3 milyondan fazla adayı da tedirgin etti. Tercih süreci 5 Ağustos gecesi sona erecek.
Yerleştirme sonuçlarının ise 20 Ağustos'ta açıklanması bekleniyordu. Bu sürecin aksamaması için ivedilikle ÖSYM koltuğuna yeni başkan atanacağı öğrenildi. ÖSYM Başkanlığı için YÖK 3 isim belirleyecek. Başkan Erdoğan, bu isimlerden birini ÖSYM Başkanlığı'na atayacak.
SORU VERİ TABANI İNCELENECEK
DDK'NIN başlattığı inceleme kapsamında oluşturulan ekiplerden biri ÖSYM'de, diğer ekip ise söz konusu yayınevinde inceleme yapıyor. Soru veri tabanının incelemeye alındığı ve soruları hazırlayan kişilerin ifadelerine başvurma sürecinin de başlatıldığı ifade edildi. Yayınevinin ÖSYM ile ilişki boyutunun da mercek altına alındığı öğrenildi.
DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU
Savcılığın soruşturma başlatması üzerine harekete geçen polis, Yediiklim Yayınevi'ne baskın yaptı. Depo ve merkez ofiste yapılan aramalarda yayınevine ait bütün dijital materyallere el konuldu.
"İŞİMİZ KAPSAMLI BİR İNCELEME YAPMAK"
DDK Başkanı Yunus Arıncı sürecin nasıl yürütüleceğini SABAH'a anlattı. Başkan Erdoğan'ın talimatının ardından dün bir ekip kurduklarını anlatan Arıncı, "İncelemeyi hemen başlattık. Daha önce de beyan ettiğim gibi problemli bir durum var görünüyor. İncelemenin ne kadar süreceği konusunda net bir şey söylememiz şimdilik mümkün değil. Neyle karşılaşacağımızı bilmiyoruz. Ancak çok kapsamlı bir inceleme yapacağız. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına incelemeyi en kısa zamanda tamamlayacağız ve sonucu hızlı bir şekilde Cumhurbaşkanımıza sunacağız" dedi. Arıncı, sınavın iptal edilmesinin DDK'nın yetkisinde olmadığını belirterek, "Bizim işimiz kapsamlı bir inceleme yapmak" diye konuştu.
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