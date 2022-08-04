Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan cemevleri saldırısı hakkında flaş açıklama
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine yapılan saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Provokasyonları gerçekleştirenlerin cezalarını alacağını belirten Bakan Soylu, "Kimse merak etmesin. Biz buradaki çapağı bulacağız" dedi.
Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cemevlerine yapılan saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu açıklamasında, "Soruşturma devam ediyor. Biz buradaki çapağı bulacağız. Kimse merak etmesin" ifadelerine yer verdi.
"SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR"
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da cemevlerine yapılan saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Gazetecilerin cemevlerine saldırı soruşturması ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, şunları söyledi:
"Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon. Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor.
Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız."
GÖZALTILAR PEŞ PEŞE GERÇEKLEŞTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'daki 3 cemevine yönelik saldırıyla ilgili soruşturmanın derinleştirildiğini ve 1 kişinin daha gözaltına alındığını belirtti. Soylu, "Eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "3 gün önce, eski Türkiye'nin bir alışkanlığı ile karşılaştık. Muharrem ayının 1'nci gününde 3 cemevine yönelik alçakça provokasyonla karşılaşmamıza rağmen; eski Türkiye'den farklı olarak bu planlı provokasyon faili meçhul kalmadı. Toplumumuzun tüm kesimleri tarafından lanetle karşılanan bu planlı provokasyon, milletimizin 'birlik duvarına' çarptı. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde hükumetimiz göreve geldiği ilk günden itibaren herkesin kendisini ifade edebildiği Türkiye adımlarında; sadece son 2 yılda 1585 cemevi ziyaret edildi.
8 bin 600 talebin 5 bin 600'ü karşılandı. Ayrıca birçok adım ve ülkemizin her tarafında oluşan kardeşlik iklimi, tam da Muharrem ayının ruhuna uygun anlayışla bu karanlık ellerin menfur emelleri engellenmektedir. Soruşturma derinleşmiş, yeni gözaltılar yapılmış ve eski Türkiye'nin ayak izlerine rastlanılmıştır. Elde edilen tüm bilgiler, yargıya intikal ettirilerek birliğimizi hedef alan bu 'planlı provokasyon' en ağır şekilde cezalandırılacaktır" dedi.
1 GÖZALTI DAHA
İnşaat işçisi olduğu öğrenilen Ahmet Ozan K.'nin (24), Çankaya ve Mamak ilçelerinde 3 cemevine yönelik saldırısında 1 kadın, kesici aletle yaralanmıştı.
Ahmet Ozan K., saldırının ardından Eskişehir'deki arkadaşının yanına kaçarken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştı.
Ahmet Ozan K.'nin emniyette sorgusu sürerken, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Asayiş Şubesi ekipleriyle yaptığı çalışma sonucu 1 kişi daha gözaltına alındı.
Olayda gözaltı sayısı, 2'ye yükseldi.
KAYITLAR ORTAYA ÇIKTI
Ahmet Ozan K. ile Çağdaş Can B.'nin sık sık görüştükleri, Eskişehir'de evde buluştukları öğrenilirken, Konak doğumlu Çağdaş Can B.'nin geçmiş dönemlerde THKP/C Dev-Yol Devrimci Hareket terör örgütünün açık alan yapılanması Devrimci Gençlik Dernekleri (DGD) faaliyetlerinden ilişik kayıtlarının bulunduğu belirlendi.
Ahmet Ozan K.'nın yakın arkadaşı olan Çağdaş Can B.'nin olay öncesinde öğlen saatlerinde Eskişehir'den İzmir'e hareket ettiği tespit edildi.
AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: BUNLARA ASLA İZİN VERİLMEYECEK
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Ömer Çelik, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırıya ilişkin, "Bu saldırılar hepimize yapılmıştır, muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da Alevi STK'leri ile cemevine yönelik saldırı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.
İşte AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları:
Canlarımıza geçmiş olsun... Ankara'da üç ayrı Cemevi'ne yapılan saldırıları lanetliyoruz. Bu saldırılar hepimize yapılmıştır. Muharrem ayında bu saldırı ve provokasyonların amacı bellidir. Bunlara asla izin verilmeyecektir.
Zanlı Emniyet güçlerimiz tarafından yakalandı.
Kirli provokasyon boşa çıkarıldı. Saldırgan hukuk önünde hesabını verecektir. Canlarımızla birliğimiz ve dirliğimiz daim olsun..
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da şunları söyledi: "Alevi kardeşlerimizin cemevlerine yapılan saldırı, milletimize ve hepimizin manevi değerlerine saldırıdır. Saldırıyla ilgili adli süreç başlatılmıştır. Saldırı bütün yönleriyle aydınlatılacaktır."
EMNİYETTEN AÇIKLAMA
Ankara Emniyeti'nden yapılan açıklamaya göre olayla ilgili 1 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 3'e çıktı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklaması şöyle;
"(Cemevi saldırısına ilişkin) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli şahısla (A.O.K.) irtibatlı oldukları değerlendirilen Ç.C.B. isimli şahıs İzmir'de, B.G. isimli şahıs ise Eskişehir-Ankara karayolunda seyir halindeyken durdurulan bir araçta 01.08.2022 günü yakalanarak gözaltına alınmıştır."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Orgeneral Yaşar Güler kimdir, kaç yaşında? Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in görev süresi uzatıldı mı?
- KYK kredi faizleri ne zaman silinecek? KYK kredi borç faizleri ne zaman Meclis'e gelecek? KYK borcunu ödeyenler geri alabilecek mi?
- Bekçilik sınav sonuçları açıklandı mı? EGM PA 2022 1. Dönem bekçilik yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 3.340 TL hesaplara yatacak! Evde bakım maaşı yattı mı? 2022 Ağustos ayı evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- YAŞ kararları açıklandı mı? Yüksek Askeri Şura Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Terfi kararları ne zaman açıklanacak?
- Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, nereli?
- YKS tercih süresi uzatılacak mı? YKS 2022 üniversite tercihleri ne zaman bitiyor?
- PTT personel alımı ne zaman, tarih açıklandı mı? PTT personel alımı başvuru şartları neler?
- Uzman öğretmenlik başvuruları ne zaman? Uzman öğretmenlik başvuru tarihi açıklandı mı?
- Dede Korkut hikayesi kahramanlarından Dirse Han Oğlu Boğaç Han hangisiyle dövüşüp onu yendiği için Dede Korkut ona Boğaç adını vermiştir?
- Hangisi tüm sinema filmlerinde kendi oynadığı rollerin dublajını kendi yapmıştır? Kim Milyoner Sorusu
- Eski adı Seylan olan, Hindistan'ın güneyindeki ada ülkesi Sri Lanka'nın adı, kendi yerel dilinde ne anlama gelmektedir?