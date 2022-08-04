Son dakika: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan cemevleri saldırısı hakkında flaş açıklama

Gazetecilerin cemevlerine saldırı soruşturması ile ilgili sorularını yanıtlayan Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Muharrem ayının 1. günü Ankara'da 3 cemevine saldırı, Ankara'da ve bir başka vilayette bu saldırıyı yapabilme planı ve bütün bunlarla birlikte oluşturulmak istenen provokasyon. Bu tip olaylarda hep kendisini deliliğe verenler ortaya çıkıyor.

Bu deliler nasıl oluyor da, ben 10 yıldır Ankara'dayım. 10 yılda Ankara'da 1 saatte 3 adrese gidemem. Yargı bir karar verdi, bu soruşturmanın bittiği anlamına gelmiyor. Soruşturma devam ediyor ve biz buradaki çapağı bulacağız."