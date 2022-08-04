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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

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Giriş Tarihi: 04.08.2022 Güncelleme Tarihi: 04.08.2022
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Son dakika: Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist öldürüldü

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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