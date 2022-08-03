Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte son durum
Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel acil durum ilan ettiği maymun çiçeği hastalığının Türkiye'deki tablosu merak ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kabine Toplantısı'nın ardından maymun çiçeği vakası hakkında açıklamalarda bulundu. Peki, Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte haberin detayları...
Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Dünyada birçok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti. Türkiye'de 30 Haziran'da ilk vakanın görülmesinin ardından, yurtta vaka sayısının kaç olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte ayrıntılar...
TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok" dedi.
"HATIRLATMA DOZLARININ YAPILMASINI ŞİDDETLE ÖNERİYORUM"
Maymun çiçeği virüsünün Türkiye için endemi ya da pandemi riski taşımadığını hatırlatarak sözü koronavirüs salgınına getirdi:
"Koronavirüs salgınında ortaya çıkan ilk varyantlar daha güçlü ve hasar vericiydi. Omicron varyantı ise daha bulaşıcı ancak hastalarda hafif seyrediyor. Hatırlatma dozlarının yapılmasını şiddetle öneriyorum. Ayrıca özellikle ileri yaştaki vatandaşlarımızı mutlaka korumalıyız."
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR, NASIL BULAŞIR?
Maymun çiçeği virüsü, insanların genellikle batı ve orta Afrika'nın tropik bölgelerinde kaptığı nadir bir viral enfeksiyon. Genellikle virüsü barındırdığı bilinen sincap gibi hayvanlarla doğrudan temas yoluyla yayılıyor. Bununla birlikte, enfekte bir kişiyle çok yakın temas yoluyla da bulaşabiliyor.
İlk olarak 1958'de araştırma için tutulan maymunlarda çiçek benzeri bir hastalık salgını meydana geldiğinde keşfedildi. İnsanda ilk kez 1970 yılında Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Virüs, o zamandan beri bir dizi Orta ve Batı Afrika ülkelerinde rapor edildi. Afrika dışında sadece bir avuç vaka bildirildi ve bunlar normalde kıtayla seyahat bağlantıları olan insanlarla sınırlı.
MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLÜMCÜL MÜ?
Maymun çiçek virüsü, genellikle hafif atlatılır ve çoğu hasta tedavi olmaksızın birkaç hafta içinde iyileşir. Yine de, hastalık ölümcül olabilir. Hastalık bulaştığı insanların yüzde 10'unu öldürür. Bununla birlikte, daha hafif durumlarda ölüm oranı 100'de bire kadar iner. Bu da Kovid'in ilk vurduğu zamanla benzerlik gösteriyor.
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