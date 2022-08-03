Türkiye’de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye’de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte son durum

Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Dünyada birçok ülkede görülen maymun çiçeği hastalığı için Dünya Sağlık Örgütü acil durum ilan etmişti. Türkiye'de 30 Haziran'da ilk vakanın görülmesinin ardından, yurtta vaka sayısının kaç olduğu araştırılmaya başlandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maymun çiçeği ile ilgili merak edilenleri açıkladı. Peki, Türkiye'de maymun çiçeği vakası kaç kişide görüldü? Türkiye'de maymun çiçeği vaka tablosu nasıl? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE'DE MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI KAÇ KİŞİDE GÖRÜLDÜ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Şu ana kadar ülkemizde 5 maymun çiçeği virüsü hastası tespit edildi. Bu 5 hastaya filyasyon yapıldı ve yakın çevresi izole edildi. 4 hastamız tamamen iyileşti ve taburcu edildi. 1 hastamız ise izolasyonda. Sağlıkları yerinde, hiçbir sorun yok" dedi.