FETÖ’nün prensi Mehmet Gündem eşi ile birlikte Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edirne'nin Uzunköprü İlçesi Çalıköy'de Jandarma ekipleri tarafından Yunanistan'dan geri itilen 4 örgüt üyesinden Ebru S., Esra Y., Emir I.'nın FETÖ üyesi, Turgay K.'nın ise DHKP-C üyesi olduğu ortaya çıktı. Edirne'nin Meriç ilçesi Serem Köyü'nde Hudut Karakolu personeli tarafından 1. Derece Askeri Yasak Bölge'de Yunanistan tarafından geri itilen 6 kişiden Aydın C. ile Orhan D.'nin FETÖ terör örgütüne üye olma suçundan haklarından arama kaydı bulunduğu öğrenilirken, Edirne Kiremitçisalih Köyü'nde de PKK terör örgütü üyesi Metin E. ile Müdür E. yakalandı.

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