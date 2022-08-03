ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı

"SINAV SORULARI YAYINEVİ DENEMESİ İLE AYNI" İDDİASI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.