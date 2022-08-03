ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
Son dakika haberi... Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevinden alındı.
"SINAV SORULARI YAYINEVİ DENEMESİ İLE AYNI" İDDİASI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yapmıştı.
BAŞKAN ERDOĞAN İNCELEME TALİMATI VERMİŞTİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan KPSS'deki bazı soruların daha önceden yayınlandığına ilişkin iddialar sonrası Devlet Denetleme Kurumu'na inceleme talimatı vermişti.
Başkan Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.
Ayrıntılar geliyor...
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