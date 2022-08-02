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ÖSYM'den 'KPSS' açıklaması: İddialar asılsız

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
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ÖSYM’den ’KPSS’ açıklaması: İddialar asılsız

ÖLlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), geçen hafta sonu gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı'yla ilgili (KPSS), "Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır" açıklamasını yaptı.

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