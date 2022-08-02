MSB'den şehit güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.
MSB'nin sosyal medya hesabından Mehmetoğlu'nun fotoğrafıyla birlikte yayımlanan mesajda, "Şırnak'ta şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.
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