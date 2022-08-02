03 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB'den şehit güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı

MSB'den şehit güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.08.2022
ABONE OL
MSB’den şehit güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Kerem Mehmetoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından Mehmetoğlu'nun fotoğrafıyla birlikte yayımlanan mesajda, "Şırnak'ta şehit düşen kahraman güvenlik korucumuza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA