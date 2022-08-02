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Son dakika: Siirt'te teröristlere Eren darbesi! Silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiler

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Giriş Tarihi: 02.08.2022 Güncelleme Tarihi: 02.08.2022
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Son dakika: Siirt’te teröristlere Eren darbesi! Silahlarıyla beraber etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberi... Eren Abluka-27 operasyonu kapsamında, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında 2 bölücü örgüt mensubu iki M-16 silahıyla etkisiz hale getirildi.

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